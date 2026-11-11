تمريض المنصورة تنظم الملتقى الثالث للطلاب الوافدين للعام الاكاديمي للطلاب الوافدين

نظمت كلية التمريض بجامعة المنصورة، الملتقى الثالث للطلاب الوافدين للعام الأكاديمي 2026–2027، برعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وريادة الدكتورة عبير زكريا، عميد كلية التمريض، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بالطلاب الوافدين، وحرصها على توفير بيئة جامعية داعمة تساعدهم على الاندماج والتفاعل مع زملائهم، وتتيح لهم التعرف على الثقافات المختلفة.

وشهد الملتقى حضور الدكتورة ناهد قنديل، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة فاطمة الإمام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة عواطف قاسم، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والسيدة أميمة صبحي، نقيب التمريض بالدقهلية، والدكتور المعتصم بالله البحراوي، المشرف العام على إدارة الطلاب الوافدين بالجامعة، والدكتورة شيماء عبد الوهاب، نائب المشرف العام، والدكتور أحمد صلاح، نائب المشرف العام، والدكتورة وفاء حامد، منسق وحدة الوافدين بالكلية، والدكتورة وداد صابر، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، نرمين القنيلي أمين الكلية، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب الوافدين.

واستهلت الفعاليات بافتتاح معرض تراثي شارك فيه الطلاب الوافدون من عدد من الدول، من خلال أجنحة عرضت ملامح من التراث الوطني والعادات والتقاليد والمظاهر الشعبية لكل دولة، بما أتاح للحضور التعرف على ثقافات متنوعة، وشجع الطلاب على التعارف وتبادل الخبرات.

ورحب الدكتور شريف خاطر بأبنائه الطلاب الوافدين، مؤكدًا أن جامعة المنصورة ترحب بهم في وطنهم الثاني، وأنهم بين أهلهم وفي بلدهم مصر، التي تحتضنهم وتحرص على توفير أوجه الرعاية والدعم لهم طوال فترة دراستهم، مشيرًا إلى أن أبواب الجامعة مفتوحة أمامهم، وأنها تعمل على تهيئة بيئة تعليمية وإنسانية تساعدهم على تحقيق أهدافهم العلمية.

وأكد أن الطلاب الوافدين يمثلون قوة ناعمة لمصر وبلادهم، فهم سفراء لثقافاتهم وحضاراتهم، وجسور للتواصل بين الشعوب، بما يحملونه من خبرات ورؤى متنوعة تسهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين مصر ومختلف دول العالم.

وأعرب رئيس الجامعة عن اعتزازه بما تقدمه كلية التمريض من جهود تعليمية ومجتمعية، ودورها في خدمة المجتمع المحلي وإقليم الدلتا ومحافظات الجمهورية من خلال القوافل والأنشطة المجتمعية.

وتناول الدكتور شريف خاطر أهمية مهنة التمريض، مؤكدًا أنها إحدى الركائز الأساسية للمنظومة الصحية، وتتجاوز في رسالتها تقديم الرعاية الطبية إلى دور إنساني يتطلب العلم والمهارة والإخلاص والقدرة على تحمل المسؤولية.

وأشار إلى أن الاستثمار في إعداد الكوادر التمريضية وتأهيلها علميًا وعمليًا ينعكس مباشرة على جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى، وهو ما يستلزم مواصلة تطوير منظومة التعليم والتدريب التمريضي، ومواكبة المستجدات العلمية والطبية واحتياجات سوق العمل.

وأضاف أن الجامعة تتيح لطلابها فرصًا للتدريب العملي داخل مستشفياتها الجامعية ومراكزها الطبية المتخصصة، التي يبلغ عددها 14 مستشفى ومركزًا طبيًا، لاكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لممارسة المهنة، إلى جانب اهتمامها بالأنشطة الثقافية والإنسانية والرياضية والاجتماعية التي تسهم في بناء شخصية الطالب وصقل مهاراته.

و اوضحت الدكتورة عبير زكريا أن الطلاب الوافدين يمثلون إضافة نوعية للحياة الجامعية بما يحملونه من ثقافات وخبرات ورؤى مختلفة، وهو ما يثري العملية التعليمية ويفتح آفاقًا أوسع للتواصل والتفاهم بين الشعوب.

وأوضح الدكتور المعتصم بالله البحراوي أن جامعة المنصورة تولي اهتمامًا خاصًا بالطلاب الوافدين، وتعمل على تطوير الخدمات المقدمة لهم وتعزيز التواصل معهم بصورة مستمرة، ومساعدتهم في التغلب على التحديات التي قد تواجههم خلال دراستهم، إلى جانب تيسير استفادتهم من الخدمات والفرص الأكاديمية والأنشطة الطلابية، بما يدعم اندماجهم في المجتمع الجامعي ويثري تجربتهم التعليمية والإنسانية.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة وفاء حامد إلى أن الملتقى يمثل فرصة للطلاب من مختلف الجنسيات للتعارف وتبادل الثقافات والأفكار والخبرات، مؤكدة أن وحدة الوافدين تعمل على مساندتهم وتوفير الأجواء المناسبة لمشاركتهم في الأنشطة الجامعية وتعزيز اندماجهم في المجتمع الجامعي، ليشعروا بأنهم بين أهلهم وفي وطنهم الثاني مصر.