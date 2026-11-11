لجنة هندسية تؤدي اليمين القانونية لفحص منظومة العمل بالسكك الحديدية

أدى أعضاء اللجنة المُشكَّلة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة اليمين القانونية أمام النيابة العامة قبل مباشرة مأموريتهم، التي حدَّدتها النيابة العامة في عشرة نقاط عقب حادث قطاري العياط.

تفاصيل جديدة بحادث قطاري العياط

شملت النقاط فحص منظومة العمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما يشمل اشتراطات الأمان والتشغيل والمراقبة، والمعدات، والعنصر البشري، ومنظومة الإشارات، وأعمال التطوير التي أُجريت في هذا الشأن، ومدى فاعليتها في الحد من الحوادث.

وشملت مهام اللجنة معاينة موقع حادث قطاري العياط، وفحص خطط تشغيل القطارين محل الحادث يوم وقوعه، وبيان ما إذا كان قد شاب تلك الخطط أي خلل، وفحص الحالة الفنية للقطارين محل الحادث، وحالة الإشارات والسيمافورات وأجهزة التحكم والسيطرة وخطوط السكك الحديدية وقت وقوع الحادث، وبيان مدى صلاحيتها.

أيضا شملت المأمورية بيان سبب توقف القطار رقم 2010، وتحديد وقت وصول القطار رقم 134 إلى موقع الحادث، وسرعته، وبيان الأسباب التي أدَّت إلى ارتطامه بمؤخرة القطار رقم 2010، وبيان ما إذا كان جهاز التحكم الآلي بالقطار رقم 134 يعمل وقت وقوع الحادث، وتحديد أوجه الخلل به، إن وُجدت، والمتسبب فيها، والجهة المنوط بها متابعته وصيانته، ومدى قيامها بواجباتها، إلى جانب تحديد الأسباب المباشرة لوقوع الحادث، والمسؤول عنه، وسند مسؤوليته.

وبيان ما إذا كانت ثمة احتياطات أو إجراءات كان من شأن اتخاذها تفادي وقوع الحادث، وتقدير حجم الأضرار الناجمة عنه، وفحص ملفات الحوادث السابقة والتقارير المودعة فيها، وبيان ما إذا كانت ثمة عوامل مشتركة ومتكررة أدَّت إلى تكرار وقوع تلك الحوادث، وبحث أسباب تكرار خروج بعض عربات القطارات عن مسارها، تفاديًا لوقوع مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، وستعلن في حينه ما تسفر عنه.