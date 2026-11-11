نداء إنساني من الآمين العام للجامعة العربية لدعم قطاع غزة

أعلن نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، إطلاق مبادرة لإنشاء شبكة للإغاثة الإنسانية لحالات الطوارئ، بهدف تعزيز الاستجابة العاجلة للأزمات الإنسانية في المنطقة العربية، داعيًا الجهات المعنية بالشأن الإنساني إلى الانضمام إليها، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة واستمرار معاناة أكثر من مليوني فلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن قطاع غزة ما زال ينزف ألمًا وجوعًا ودمارًا، ويواجه نقصًا حادًا في الدواء والمياه والغذاء، في ظل توقف مختلف مناحي الحياة الإنسانية نتيجة السياسات الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر 2023.

دعوة لإنقاذ سكان قطاع غزة

وأشار فهمي إلى أن حلول فصل الشتاء أعاد معاناة آلاف النازحين، جراء الأمطار والسيول التي أدت إلى تدمير ما تبقى من البنية التحتية الهشة بفعل العدوان الإسرائيلي، موضحًا أن السيول أغرقت ودمرت 40 ألف مأوى للنازحين و70 ألف خيمة، وألحقت أضرارًا بأكثر من 200 ألف فلسطيني في قطاع غزة، بينهم مصابون وأطفال ونساء وكبار سن ومرضى.

وأضاف أن هذه الظروف خلفت آلاف العائلات في العراء، دون مأوى أو وسائل تدفئة أو حتى أغطية مناسبة، بما يفاقم المخاطر الإنسانية التي يتعرض لها السكان، ويهدد حياة الفئات الأكثر احتياجًا للحماية والرعاية.