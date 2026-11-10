الرئيس الجزائري يستقبل نبيل فهمي ويبحثان التطورات الإقليمية والقضايا العربية

استقبل الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اليوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2026، نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأمين العام إلى الجزائر.

#الرئيس_الجزائري يستقبل #نبيل_فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية @TebbouneAmadjid https://t.co/qiSlpQbbN4 — الأمين العام لجامعة الدول العربية (@lassecgen) November 10, 2026

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والتحديات التي تواجه المنطقة العربية، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير آلياته.

دعم الجزائر للقضايا العربية

وأكد الأمين العام أهمية تكثيف التشاور والتنسيق بين الدول العربية، وتعزيز قدرة الجامعة على الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في معالجة الأزمات الإقليمية.

وأعرب الأمين العام عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بالدور المهم الذي تضطلع به الجزائر في دعم القضايا العربية، وبتأكيدها مواصلة دعم الدول العربية في المرحلة المقبلة.

كما أكد حرصه على تعزيز التنسيق مع الجزائر بما يسهم في دفع جهود التسوية السياسية للأزمات الإقليمية.