إعلامي: مصطفى شوبير يحرس مرمى منتخب مصر أمام مالاوي

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن استقرار علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر، على الدفع بمصطفى شوبير حارسًا أساسيًا للفراعنة خلال مواجهة مالاوي المقبلة.

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وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة Modern MTI، إن علي ماهر استقر على مشاركة مصطفى شوبير أساسيًا أمام مالاوي، في إطار خطته للحفاظ على الاستقرار في مركز حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن اختيار مصطفى شوبير جاء بعد المستويات المميزة التي قدمها الحارس خلال مشاركته في كأس العالم، إلى جانب تألقه مع بداية تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأوضح أن علي ماهر يرغب في استمرار الاستقرار الفني بمركز حراسة المرمى، ومنح مصطفى شوبير الثقة خلال المرحلة المقبلة، في ظل قناعة الجهاز الفني بقدراته.