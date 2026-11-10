احالة أوراق متهم بقتل شاب في العاشر من رمضان إلى المفتي.. والنطق بالحكم 10 يناير

قررت الدائرة الثانية المستأنفة بمحكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد وحازم بشير أحمد وأسامة محمد عبد الهادي، وبسكرتارية حاتم إمام وسامي سمير، إحالة أوراق متهم بالقتل العمد إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، وحددت جلسة 10 يناير 2027 للنطق بالحكم.

تعود احداث القضية رقم 4102 لسنة 2022 جنح قسم ثان العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 4257 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق عندما احالت النيابة العامة 3 متهمين إلى المحاكمة، هم "سالم س ع م" (محبوس)، و"خالد أ ع م" و"محمد أ ع م" (هاربان)، بتهمة قتل "عمر م ر س" عمدًا مع سبق الإصرار، بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بتاريخ 5 سبتمبر 2022.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين بيّتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه إثر خلافات سابقة بينهم، فأعدّوا لذلك سلاحين ناريين (بندقيتين آليتين) وذخيرة وسيارة، وتوجهوا إلى مكان وجوده، وما إن ظفروا به حتى أطلق المتهمان الأول والثاني صوبه وابلًا من الأعيرة النارية، فأحدثا إصاباته التي أودت بحياته، فيما تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة يعاونهما ويشد من أزرهما.

كما اتهمتهم النيابة بالشروع في قتل "محمد م ع " و"عبد الرحمن أ ف" محمد بالطريقة ذاتها، وأحدثوا بهما إصابات، إلا أن جريمتهم خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو إسعافهما بالعلاج.

وأسندت النيابة إلى المتهمين أيضًا استعراض القوة والتلويح بالعنف لترويع المجني عليهم، وحيازة وإحراز سلاحين ناريين مششخنين (بندقيتين آليتين) وذخائر دون ترخيص، إضافة إلى إحراز المتهم الثالث أداة (شومة) تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

تم التحفظ على المتهم وبالعرض علي النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.