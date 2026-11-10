وحيد قرقر: حادث قطاري العياط تحت رعاية الرئيس السيسي.. ووزير النقل أقر بوجود تقصير

أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حادث قطاري العياط تعكس اهتمام القيادة السياسية بمتابعة الملف، مشددًا على أن الحادث يحظى بمتابعة ورعاية مباشرة من الرئيس منذ اللحظات الأولى لوقوعه.

وثمّن قرقر سرعة تدخل الرئيس السيسي وتوجيهاته بمحاسبة المسؤولين عن الحادث، مؤكدًا أن ذلك يعكس نهجًا قائمًا على الشفافية والنزاهة والحيادية، مستشهدًا بموقف الرئيس من الانتخابات البرلمانية الأخيرة وحرصه على ضمان نزاهتها وحياديتها.

وقال رئيس لجنة النقل، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة تداعيات حادث قطاري العياط، موجهًا حديثه للنواب: «تأكدوا أن هذا الملف تحت بصر سيادة الرئيس وتحت رعايته منذ لحظة الحادث».

وحيد قرقر: وزير النقل أقر بوجود قصور.. والنيابة العامة تتولى التحقيق

وأضاف قرقر أن وزير النقل أقر خلال المناقشات بوجود أوجه قصور، مشيرًا إلى أن النيابة العامة أعلنت موقفها بشأن الحادث، وأن اللجنة ستواصل متابعة جميع التفاصيل، وصولًا إلى إصدار توصيات واضحة بشأن أسباب الحادث والمسؤوليات المرتبطة به.

وشدد على أن اللجنة لن تتهاون في التعامل مع أي تقصير، قائلًا: «اللي يعرف أو ما يعرفش، ما بنهزرش»، مؤكدًا أن وزير النقل يعلم جيدًا تمسكه بمحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره، بصرف النظر عن طبيعة العلاقات الشخصية.

قرقر: صداقتي بوزير النقل لن تمنعني من محاسبة المقصرين

وتحدث رئيس لجنة النقل عن علاقته بالفريق كامل الوزير، موضحًا أن هناك علاقة صداقة سابقة تجمعهما بحكم انتمائهما لمحافظة الدقهلية، إلا أن ذلك لن يؤثر على أداء دوره الرقابي أو يمنعه من مساءلة المسؤولين.

وأضاف أن بعض أعضاء اللجنة يستغربون، بحسب قوله، من كثرة انتقاداته للمسؤولين رغم علاقته الجيدة بوزير النقل، موضحًا أنه يرى أن الصداقة الحقيقية تقتضي عدم السكوت عن أي تقصير.

وقال: «لو عرف أن واحدًا منهم مقصر وأنا فوت، هيزعل مني»، مؤكدًا أنه لم يطلب من وزير النقل أي طلب شخصي طوال فترة عمله معه.

واختتم قرقر حديثه بالتأكيد على استقلالية موقفه الرقابي، قائلًا: «أنا ما فيش على راسي بطحة لحد»، مشددًا على أن محاسبة المقصرين والحفاظ على سلامة المواطنين يأتيان فوق أي اعتبارات شخصية.