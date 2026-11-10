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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يربط صلاحيات المستثمر في شركة الكرة بالنتائج.. وشرط مهم لاستمرارها

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

أكد مجلس إدارة الزمالك أن أي حقوق إدارية قد يحصل عليها المستثمرون ستكون مرتبطة بمؤشرات أداء محددة ومكتوبة في العقود، مع إمكانية سقوط هذه الحقوق حال عدم تحقيق المستهدفات المتفق عليها.

وأبدى نادي الزمالك ترحيبه بطرح حصص من شركة كرة القدم للجمهور من خلال اكتتاب عام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن أولوياته وفقًا لما تسمح به القوانين واللوائح المنظمة.

شدد مجلس إدارة الزمالك على خضوع جميع التعاقدات الخاصة بشركة كرة القدم للقانون المصري، واختصاص القضاء المصري بأي نزاعات مستقبلية، مؤكدًا رفض وضع بند يسمح باللجوء إلى التحكيم الدولي.

حدد نادي الزمالك مجموعة من القرارات المحجوزة التي لا يحق للمستثمرين اتخاذها، مهما بلغت حصصهم أو نسب التصويت، وفي مقدمتها تغيير اسم النادي أو شعاره أو ألوانه، وبيع الأصول أو رهنها، ودمج النادي مع أي كيان آخر.

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك عدم وجود أي نية لبيع النادي أو شركة كرة القدم، موضحًا أن الهدف من الخطوات المطروحة هو زيادة رأس مال الشركة وتطويرها وتعزيز قدرتها على المنافسة.

وكشف مجلس إدارة الزمالك تلقي النادي عددًا من العروض الاستثمارية المتعلقة بشركة كرة القدم، مؤكدًا مناقشة بعضها ودراسة العروض الأخرى، مع عدم توقيع أي عقود أو اتفاقات حتى الآن.

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