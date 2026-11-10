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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل وإصابة 190 عنصرا وتدمير 130 آلية في ضربات للجيش اليمني

القوات المسحلة اليمنية
القوات المسحلة اليمنية
أمنية رشاد الجلوي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ ضربات جوية وبرية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات الفصائل اليمنية، في عدة جبهات، بالتزامن مع استمرار تقدم القوات الحكومية ضمن عملية «فجر اليمن».

وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد عبد الله النزيلي، في بيان الثلاثاء، إن العمليات العسكرية شملت تنفيذ الطيران الحربي 29 غارة جوية، والطيران المسيّر 39 عملية استهداف، إلى جانب 62 عملية نفذتها وحدات الراجمات، و744 عملية بواسطة مدفعية الميدان.

وأوضح أن الضربات استهدفت مواقع الفصائل وتجمعاتها وتعزيزاتها العسكرية وتحصيناتها ومصادر نيرانها ووسائلها القتالية.

وأضاف أن البلاغات الميدانية الأولية تشير إلى سقوط نحو 190 قتيلا وجريحا من القيادات والعناصر، فضلا عن تدمير وإعطاب نحو 130 آلية ووسيلة قتالية، وإلحاق أضرار بعدد من المواقع والتحصينات العسكرية التابعة لها.

تقدم القوات اليمنية في مختلف الجبهات

وعلى الصعيد الميداني، أفاد البيان بمواصلة القوات اليمنية، بمشاركة فرق الطوارئ وقوات درع الوطن ومنتسبي المناطق العسكرية السادسة والثالثة والسابعة، عملياتها في الجبهات الشمالية ومحافظتي الجوف ومأرب.

وأشار إلى أن القوات تعاملت مع تحركات الفصائل اليمنية ومحاولاتها الميدانية، واستهدفت مواقعها وتجمعاتها، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية في صفوفها.

وفي محافظة تعز، واصلت القوات المسلحة، بمساندة المقاومة الشعبية، التصدي للهجمات واستهداف التحركات والمواقع العسكرية للفصائل اليمنية.

كما تمكنت وحدات قوات درع الوطن وألوية العمالقة والمقاومة الوطنية من استعادة عدد من المواقع في قطاعات بالجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، فيما تتواصل المواجهات والعمليات العسكرية في قطاعات أخرى للتعامل مع التحركات الميدانية.

القوات المسلحة اليمنية الفصائل اليمنية عملية «فجر اليمن» الطيران الحربي وحدات الراجمات مدفعية الميدان

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