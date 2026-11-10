الاقتصاد الدائري.. 5 مسارات كبرى لتعظيم القيمة الاقتصادية للمخلفات

تتحول الدولة المصرية من «الاقتصاد الخطي» القائم على الاستهلاك والتخلص من النفايات، إلى «الاقتصاد الدائري» لاستغلال الموارد وتمديد عمرها الإنتاجي، بما يضمن تقليل التلوث وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

ما هو الاقتصاد الدائري؟

نموذج اقتصادي يستهدف القضاء على الهدر والتلوث، وإعادة إدخال المواد والمنتجات في الدورة الإنتاجية لأطول فترة ممكنة، مع تجديد الأنظمة البيئية.

حجم المخلفات ومؤشرات التحسن (2025)

وفقا لأحدث بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، تولّد مصر نحو 100 مليون طن مخلفات سنويًا، وشهدت المنظومة قفزات ملحوظة:

--كفاءة الجمع والنقل: ارتفعت من 66% (2023) إلى 78% (2025).

جمع المخلفات الصلبة: قفز من 36% (2020) إلى 70% (2025)، بقدرة تدوير بلغت 50%.

-التدوير الآمن بيئيًا: ارتفع من 15% إلى 53%، مقابل تراجع التخلص بالمدافن الصحية من 21% إلى 13%.

مشروعات استثمارية على الأرض

-مصنع الخانكة: يولد الوقود البديل بطاقة 600 طن يوميًا مرحلة أولى، وتصل إلى 1000 طن بالمرحلة الثانية.

-7 مصانع تدوير جديدة: في المنيا (تونا الجبل والعدوة)، سوهاج (دار السلام)، الغربية (المحلة)، الدقهلية (المنزلة وسندوب)، وقنا (قوص).

-تطوير البنية التحتية: تأهيل 12 خط تدوير، وإنشاء 4 خطوط فرز بجنوب سيناء، وتشييد المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان بدعم البنك الدولي.

تحويل المخلفات إلى ثروة زراعية وعضوية

إعادة تدوير قش الأرز، وعروش النباتات، وورد النيل لإنتاج الكمبوست (السماد العضوي) وأعلاف غير تقليدية لإنهاء السحابة السوداء؛ حيث أظهرت دراسات التدوير (مثل مخلفات النخيل) عوائد استثمارية مرتفعة وفترة استرداد قصيرة لرأس المال.

مستهدفات 2030 للاقتصاد الدائري

-رفع كفاءة جمع المخلفات الصلبة: إلى 95%.

-زيادة التدوير الآمن: إلى 60%.

-المعالجة لتوليد الطاقة: رفعها إلى 20%.

-إنتاج الأسمدة والوقود البديل: تخصيص 60% من المخلفات لها.

-خفض التخلص بالمدافن: إلى 8% فقط.