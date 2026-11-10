المهلة تنتهي خلال ساعات| تنبيه عاجل لحاجزي شقق الإيجار 2026.. ماذا سيحدث؟

تترقب آلاف الأسر المصرية الراغبة في الحصول على وحدات سكنية بنظام الإيجار تطورات مبادرة «سكن لكل المصريين 9»، بعدما أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اقتراب انتهاء المهلة المحددة لسداد مبلغ تأمين حجز الشقق، والمقرر غلق باب السداد غدًا الأربعاء 11 نوفمبر 2026، عبر منصة مصر الرقمية.

ويأتي ذلك في إطار الطرح الذي يتضمن نحو 15 ألف وحدة سكنية موزعة على عدد من المحافظات والمدن الجديدة، بمساحات مختلفة، وذلك بعد قرار مد فترة التقديم لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستكمال إجراءات الحجز وسداد المبالغ المطلوبة.

إيصال السداد شرط أساسي

أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن سداد مبلغ التأمين لا يكتمل بمجرد دفعه في مكتب البريد، إذ يتعين على المتقدم الاحتفاظ بإيصال السداد ورفعه إلكترونيًا ضمن المستندات المطلوبة عبر منصة مصر الرقمية.

ويعد إرفاق الإيصال خطوة أساسية لاستكمال إجراءات الحجز وتأكيد الطلب، وبالتالي فإن عدم رفع المستند قد يؤدي إلى عدم اكتمال الإجراءات الإلكترونية الخاصة بالمتقدم.

3 خطوات لسداد تأمين شقق الإيجار 2026

حدد الصندوق مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لسداد مبلغ التأمين واستكمال الحجز، وتتمثل في:

أولًا: التوجه إلى البريد المصري

يتوجه المواطن إلى أقرب مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية خلال مواعيد العمل الرسمية، مع تقديم بطاقة الرقم القومي السارية، لسداد مبلغ التأمين المحدد للحجز.

ثانيًا: الاحتفاظ بإيصال الدفع

بعد إتمام عملية السداد، يجب مراجعة البيانات المسجلة على الإيصال البريدي والتأكد من صحتها، مع الاحتفاظ بأصل الإيصال لاستخدامه في استكمال إجراءات التقديم.

ثالثًا: رفع الإيصال عبر منصة مصر الرقمية

يدخل المتقدم إلى حسابه الشخصي على منصة مصر الرقمية، ثم يرفق صورة واضحة من إيصال السداد بصيغة PDF، حتى يتم تسجيل استكمال هذه الخطوة ضمن طلب الحجز الإلكتروني.

كم تبلغ قيمة إيجار شقق الإسكان الاجتماعي؟

وفيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، أوضحت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي أن المبلغ الشهري المستقطع من دخل المستفيد لا يتجاوز 25% من إجمالي دخله، مع تحديد حد أدنى للإيجار يبلغ 1500 جنيه داخل المحافظات.

ويهدف هذا النظام إلى توفير وحدات سكنية مناسبة للفئات المستحقة، مع مراعاة قدرتها المالية وعدم تحميلها أعباء إيجارية تتجاوز النسبة المحددة.

خريطة توزيع 15 ألف وحدة سكنية

يتضمن الطرح الجديد وحدات موزعة بين المحافظات والمدن الجديدة ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وجاء توزيع الوحدات وفق البيانات المعلنة كالتالي:

- 8464 وحدة سكنية بالمحافظات.

- 3256 وحدة بالمدن الجديدة.

- 3280 وحدة ضمن الوحدات المنفذة بمبادرة «حياة كريمة».

- 8384 وحدة بمساحة 90 مترًا مربعًا.

- 80 وحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا بالمحافظات.

ومع اقتراب انتهاء مهلة سداد التأمين، يتعين على المواطنين الذين تقدموا للحجز سرعة استكمال الإجراءات المطلوبة، والتأكد من رفع إيصال الدفع إلكترونيًا قبل إغلاق باب السداد، لضمان استكمال طلباتهم وفقًا للضوابط المعلنة.