وزارة الإسكان تحذف عقارًا بمصر الجديدة من سجل التراث المعماري

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار رقم 1448 لسنة 2026، بشأن حذف العقار رقم 7 بشارع لطفي، و5 شارع ناصية عويس بمنطقة منشية البكري في حي مصر الجديدة، من مجلد سجلات التراث المعماري لمحافظة القاهرة، وذلك تنفيذًا لحكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا في فبراير 2022، قضى بإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار.

وجاء نص القرار كالتالي:

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

قرار رقم 1448 لسنة 2026

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛

وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 258 لسنة ۲۰۲٤، 75 لسنة ٢٠٢٦ بتشكيل مجلس الوزراء؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲٧٦ لسنة ٢٠٠٦ بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٩٦٤ لسنة 2009 الصادر بمجلد سجلات التراث المعمارى لمحافظة القاهرة؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٣ لسنة ۲۰۱۹ بتفويضنا فى اختصاصاته المنصوص عليها فى القانون المشار إليه فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون؛

وعلى القرار الوزارى رقم ۱۲۰٤4 لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل مجموعة عمل بالوزارة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المبانى والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها من سجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظات طبقًالأحكام القانون المشار إليه وتعديلاته ؛

وعلى الطلب المقدم من وكيل السيد/ كامل أحمد محمد بصفته وكيلًا عن آخرين الوارد برقم 654 لسنة 2026 ومرفقاته بشأن العقار (7) شارع لطفى (٥) شارع ناصية عويس – منشية البكرى - حى مصر الجديدة ؛

وعلى صورة الحكم القضائى الصادر بجلسة 19/2/2022 من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم ٢٧٧١٤ لسنة ٦٦ ق.ع المذيلة بالصيغة التنفيذية بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار..... ؛

وعلى كتاب السيد أ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة - المستشار القانونى للسيدة المهندسة الوزير رقم 148 لسنة 2026 المنتهى بالرأى إلى أنه «لا مانع من إعداد مشروع قرار وزارى بحذف العقار تنفيذًا للحكم القضائى سالف الذكر فور ورود خطاب هيئة قضايا الدولة بعدم الممانعة من تنفيذ الحكم»؛

وعلى كتاب السيد اللواء السكرتير العام لمحافظة القاهرة رقم 464 لسنة 2026 والمرفق به أصل كتاب هيئة قضايا الدولة الصادر برقم (۱۷۹٦٠) المؤرخ 16/10/2022 بعدم الممانعة من تنفيذ الحكم..... ؛

وعلى ما عرضه علينا السيد المهندس وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق - رئيس مجموعة العمل؛

قــــــــرر :

(المادة الأولى)

حذف العقار رقم (۷) شارع لطفى (٥) شارع ناصية عويس - حى مصر الجديدة من مجلد سجلات التراث المعمارى لمحافظة القاهرة ، تنفيذًا للحكم القضائى الصادر بجلسة 19/2/2022 من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم ٢٧٧١٤ لسنة ٦٦ ق.ع وبمراعاة ما جاء بكتاب هيئة قضايا الدولة الصادر برقم 17960 لسنة 2022 بعدم الممانعة

من تنفيذ الحكم .

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .

صدر فى 23/9/2026

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مهندسة/ راندة المنشاوى