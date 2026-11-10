«مقامك أرفع مما تظن».. رحلة إنسانية لاكتشاف قيمة الذات.. عرض كتاب

يقدم كتاب «مقامك أرفع مما تظن» تجربة إنسانية تتناول واحدة من أهم القضايا التي تشغل الإنسان المعاصر، وهي اكتشاف قيمته الحقيقية، والتصالح مع ذاته، والتخلص من المشاعر السلبية التي قد تدفعه إلى التقليل من قدراته أو النظر إلى نفسه بصورة لا تعكس مكانته الحقيقية.

وتأخذ الكاتبة الدكتورة آسيا خليفة الحربي القارئ في رحلة نفسية ووجدانية من خلال كتابها الصادر عن دار إبداع للنشر والتوزيع، والذي يحمل عنوانًا فرعيًا هو «رحلة الوعي والتعافي نحو تقدير الذات الحقيقي»، في إشارة إلى أهمية الوعي بالنفس وبناء علاقة أكثر اتزانًا معها.

ويطرح الكتاب فكرة محورية مفادها أن قيمة الإنسان لا تتحدد بنظرة الآخرين إليه، ولا بالتجارب الصعبة التي مر بها، وإنما بقدرته على إدراك مكانته واستعادة ثقته بنفسه، بعيدًا عن الأحكام السلبية والمقارنات التي قد تؤثر في نظرته إلى ذاته.

وتتمحور الرسالة الإنسانية للعمل حول أهمية تجاوز التجارب المؤلمة، وإعادة اكتشاف الجوانب الإيجابية في الشخصية، والنظر إلى التحديات باعتبارها فرصًا للنضج واكتساب الخبرات، وليس مجرد محطات للفشل أو الإحباط.

كما يسلط الضوء على أهمية التصالح مع الماضي، والتعامل مع الأخطاء والتجارب السابقة باعتبارها جزءًا من رحلة التعلم والنضج، دون السماح لها بتحديد قيمة الإنسان أو التأثير الدائم في ثقته بنفسه.

ويمنح الغلاف العمل بُعدًا رمزيًا لافتًا، إذ تظهر درجات مضيئة تقود نحو مصدر للنور، في صورة تعكس رحلة الصعود من العتمة إلى الأمل، ومن الشك إلى اليقين.

ويمثل الكتاب دعوة إنسانية لإعادة اكتشاف الذات والتعامل معها بمزيد من التقدير والرحمة، مؤكدًا أن بداية التغيير الحقيقي تنطلق من نظرة الإنسان إلى نفسه، وقدرته على تجاوز الصعوبات والانطلاق نحو حياة أكثر توازنًا وأملًا.