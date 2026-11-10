الإسكان: اعتماد تحديث الأحوزة والمخططات العمرانية لـ92 قرية في القليوبية

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار رقم 1471 لسنة 2026، بشأن اعتماد تحديث المخططات الاستراتيجية العامة لـ92 قرية بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحديث المخططات العمرانية وتنظيم أعمال البناء والتوسع العمراني بالقرى، وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية وقيود الارتفاع المعتمدة من وزارة الدفاع.

وجاء نص القرار كتالي:

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

قرار رقم 1471 لسنة 2026

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ۱۹۷۳ بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ۱۹۷۹

ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته ؛

وعلى القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛

وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون فى شأن البيئة وتعديلاته ؛

وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹?۸۲ لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة ۱۹۷۳ بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛

وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 258 لسنة ۲۰۲٤ ، 75 لسنة ۲۰۲٦6 بتشكيل مجلس الوزراء ؛

وعلى قرارات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الخاصة باعتماد المخططات الاستراتيجية العامة لعدد (۹۲) قرية بمحافظة القليوبية أرقام ٧٥٤ لسنة ۲۰۱٤ بشأن اعتماد (۱٥۸) قرية - ٧٨٠ لسنة ٢٠١٩ بشأن اعتماد «قريتى

كوم أشفين - كفر عليم» - ٩٤١ لسنة ۲۰۱۹ بشأن اعتماد لعدد (٤) قرى «الصباح حلابة وكفر السبيل - صنافير - بهادة» - ٩٤٢ لسنة ۲۰۱۹ بشأن اعتماد (٢٦) قرية - 84 لسنة ٢2٠٢٠ بشأن اعتماد قرية «ميت الحوفيين» - 533 لسنة 2021 بشأن اعتماد قرية «أبو سنة» - ٥٧١ لسنة 2021 بشأن تعديل قيود الارتفاع لعدد (٢٥) قرية ؛

وعلى اعتماد تحديث الحيز العمرانى لعدد (۹۲) قرية تابعة لمحافظة القليوبية من خلال اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها؛

وعلى موافقة وزارة الدفاع (هيئة عمليات القوات المسلحة) رقم ١٨٦٠٤

لسنة 2026 على المخطط الاستراتيجى العام لعدد (۹۲) قرية من قرى

محافظة القليوبية بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها؛

وعلى تحديث المخططات الاستراتيجية العامة لعدد (92) قرية -

محافظة القليوبية ؛

وعلى مذكرة الدكتور مهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد تحديث المخططات الإستراتيجية العامة لعدد (۹۲) قرية تابعة لمحافظة القليوبية ؛

قــــــــرر :

(المادة الأولى)

يعتمد تحديث المخططات الاستراتيجية العامة لعدد (92) قرية - محافظة القليوبية - طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى لقيد الارتفاع الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة - بوزارة الدفاع وطبقًا للجدول المرفق بهذا القرار .

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر فى 28/9/2026

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مهندسة/ راندة المنشاوى