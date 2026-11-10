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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

العملاق الياباني "هوندا" يعتزم بناء مصنع لإنتاج السيارات الهجينة في الولايات المتحدة

العملاق الياباني "هوندا" يعتزم بناء مصنع لإنتاج السيارات الهجينة في الولايات المتحدة
العملاق الياباني "هوندا" يعتزم بناء مصنع لإنتاج السيارات الهجينة في الولايات المتحدة
أ ش أ

أعلنت شركة "هوندا" اليابانية لصناعة السيارات عن خطتها بناء مصنع بتكلفة 3 مليارات دولار لإنتاج السيارات الهجينة في ولاية "أوهايو" الأمريكية.

وقال العملاق الياباني "هوندا" - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الثلاثاء/ - إن المصنع سيتمتع بقدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 240 ألف سيارة، حيث من المتوقع أن يساهم في خلق نحو ألفي فرصة عمل؛ مشيرة إلى أنه سيتم تجهيز المصنع لإنتاج طرازات كهربائية حسب حجم الطلب.

فيما من المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2029، كما من المرتقب أن يصبح هذا المصنع هو السادس الذي تمتلكه شركة "هوندا" في الولايات المتحدة.

ويشهد الطلب على السيارات الهجينة، التي تجمع بين محركات البنزين والمحركات الكهربائية وتعد أكثر كفاءة في استهلاك الوقود من السيارات التقليدية، ارتفاعا في الولايات المتحدة إثر ارتفاع تكلفة البنزين في أعقاب الحرب على إيران التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط العالمية.

شركة هوندا اليابانية لصناعة السيارات بناء مصنع بتكلفة 3 مليارات دولار لإنتاج السيارات الهجينة ولاية أوهايو الأمريكية

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