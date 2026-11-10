الاسم مفاجأة.. تعرف علي بديل باسم علي في جهاز منتخب مصر

كشف الإعلامي أمير هشام عن استقرار علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، على ضم تامر مصطفى إلى جهازه المعاون خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لقيادة الفراعنة في الاستحقاقات القادمة.

وكتب أمير هشام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خاص.. علي ماهر يستقر على ضم تامر مصطفى لجهازه المعاون بمنتخب مصر».

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن تعيين علي ماهر، المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب مصر الأول، خلفًا لحسام حسن، بعد توجيه الشكر للجهاز الفني السابق بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن.

وفي إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، أعلن علي ماهر قائمة منتخب مصر لمواجهتي مالاوي، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي مالاوي

وجاءت قائمة الفراعنة على النحو التالي:

حراسة المرمى:محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير، محمد علاء.

خط الدفاع: محمود الونش، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، طارق علاء.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، هيثم حسن.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم، محمود ممدوح.

موعد مباراتي مصر ومالاوي

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع مالاوي في مباراة الذهاب يوم الجمعة 13 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، على استاد بينجو الدولي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مالاوي، والرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.