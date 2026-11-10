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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر يونايتد يدرس إقالة مايكل كاريك ويحدد 3 مرشحين لخلافته

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
حمزة شعيب

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن اقتراب مايكل كاريك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، من الرحيل عن منصبه، في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، رغم تأكيد النادي عدم اتخاذ قرار رسمي بشأن مستقبله حتى الآن.

وبحسب صحيفة «ذا أثلتيك»، بدأت إدارة مانشستر يونايتد دراسة عدد من البدائل المحتملة لخلافة كاريك، بعدما دخل الفريق فترة التوقف الدولي وهو يحتل المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب تعادله المثير أمام أستون فيلا بنتيجة 4-4 على ملعب «أولد ترافورد».

مانشستر يونايتد يدرس بدائل كاريك

وأشار التقرير، نقلًا عن مصادر مطلعة داخل النادي تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها، إلى أن إدارة مانشستر يونايتد تبحث بالفعل خياراتها التدريبية، وسط توقعات بإمكانية حدوث تغيير قبل المواجهة المرتقبة أمام ليفربول على ملعب «آنفيلد»، يوم الأحد 22 نوفمبر الجاري.

بوتشيتينو وهاو وناجلسمان ضمن المرشحين

وأوضح التقرير أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو يأتي ضمن أبرز الأسماء المطروحة لتولي قيادة الفريق، مستفيدًا من خبرته السابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سبق له تدريب توتنهام وتشيلسي.

كما تضم قائمة المرشحين إيدي هاو، المدير الفني السابق لنيوكاسل يونايتد، والألماني يوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا الحالي والمدير الفني السابق لبايرن ميونخ.

راتكليف وعائلة جليزر يحسمون مصير كاريك

ومن المنتظر أن يكون القرار النهائي بشأن مستقبل كاريك بيد السير جيم راتكليف، أحد المالكين المشاركين في مانشستر يونايتد، إلى جانب عائلة جليزر، المالكة الرئيسية للنادي.

وكان كاريك قد تولى تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت في يناير الماضي، خلفًا للبرتغالي روبن أموريم، قبل أن يحصل على عقد لمدة عامين ويتولى المهمة بصورة دائمة، بعدما حقق نتائج إيجابية خلال فترته المؤقتة، ساهمت في تقدم الفريق من المركز السابع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وفقًا لما أورده التقرير.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي مايكل كاريك

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