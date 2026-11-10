في سيبيريا.. خصلة شعر تكشف استخدام القنب لأغراض نفسية قبل 2800 عام

كشف اكتشاف أثري في جنوب سيبيريا عن أدلة جديدة على استخدام البشر نبات القنب لأغراض نفسية قبل نحو 2800 عام، بعدما عثر علماء آثار على أكثر من 1400 بذرة قنب، إلى جانب خصلة شعر بشري احتفظت بآثار كيميائية للمادة.

ووفقا لدراسة نشرتها مجلة «ساينس»، أظهرت التحاليل وجود مادة «رباعي هيدروكانابينول» (THC)، المسؤولة عن التأثير النفسي للقنب، بالإضافة إلى مادة «الكانابينول»، ما يرجح تعرض صاحب خصلة الشعر لتأثير النبات.

ويرجع الباحثون المقبرة التي عُثر فيها على هذه البقايا إلى العصر السكيي المبكر، قبل نحو 2800 عام، مرجحين أن وجود بذور القنب ارتبط بطقوس جنائزية أو معتقدات دينية لدى سكان المنطقة آنذاك.

كما طرح الباحثون احتمال استخدام النبات لتخدير قرابين بشرية خلال الطقوس، إلا أن هذا التفسير لا يزال افتراضيا ولا تدعمه أدلة حاسمة.

ويقدم الاكتشاف مؤشرا مهما على استخدام القنب لأغراض نفسية في أوراسيا خلال العصور القديمة، فيما تظل الدوافع الحقيقية وراء استخدامه ووضع بذوره داخل المقبرة غير محسومة حتى الآن.