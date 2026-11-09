99 دولة تحت التهديد.. ماذا يحدث لمستخدمي آيفون؟

حالة من القلق أثارتها شركة أبل بين مستخدمي هواتف آيفون حول العالم، بعدما أرسلت تحذيرات أمنية لمستخدمين في 99 دولة، بشأن احتمالية تعرض أجهزتهم لهجمات تجسس إلكتروني متطورة، تستهدف سرقة البيانات والمعلومات الشخصية، دون الحاجة إلى تدخل المستخدم أو الضغط على روابط مشبوهة.

وجاءت التحذيرات الجديدة في ظل تصاعد المخاوف من انتشار برامج التجسس المأجور، التي تستخدم تقنيات بالغة التطور لاختراق الهواتف الذكية، والوصول إلى المعلومات الحساسة، وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة هذه الهجمات، والفئات الأكثر عرضة لها، ومدى خطورتها على مستخدمي آيفون.

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