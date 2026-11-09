أسطورة ريال مدريد راؤول جونزاليس مدربًا لـ ريال أوفيدو

كشفت الإعلامية والناقدة الرياضية ريهام حمدي، عن إعلان نادي ريال أوفيدو رسميًا تولي أسطورة ريال مدريد، راؤول جونزاليس، القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وكتبت ريهام حمدي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «رسمياً | ريال أوفيدو يعلن تولي أسطورة ريال مدريد راؤول جونزاليس القيادة الفنية للفريق».

وأعلن نادي ريال أوفيدو الإسباني، اليوم الإثنين، تعيين النجم الإسباني السابق راؤول جونزاليس، أسطورة ريال مدريد، مديرًا فنيًا للفريق الأول، خلفًا للمدرب خوليان كاليرو، الذي رحل عن منصبه خلال الساعات الماضية.

وأكد النادي، في بيان رسمي، توصله إلى اتفاق مع راؤول جونزاليس لتولي القيادة الفنية للفريق حتى يونيو 2028، في خطوة تستهدف إعادة الفريق إلى المنافسة على الصعود إلى الدوري الإسباني الممتاز.

كما يخوض راؤول، البالغ من العمر 49 عامًا، أول تجربة تدريبية له مع فريق أول على مستوى كرة القدم الاحترافية، بعدما قضى سنوات طويلة داخل منظومة ريال مدريد التدريبية