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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لا ماء ولا كهرباء.. توزيع منشورات تهديد غامضة في تل أبيب

منشورات تهديد أصدرتها مجموعة «حنظلة» ووُزّعت في شمال تل أبيب
منشورات تهديد أصدرتها مجموعة «حنظلة» ووُزّعت في شمال تل أبيب
خاطر عبادة

فتحت الشرطة الإسرائيلية ، تحقيقًا عقب العثور على منشورات تهديد وُزّعت صباح اليوم الإثنين، في صناديق بريد بعدة عناوين في شمال تل أبيب، وتضمنت رمز استجابة سريعة (QR) يحيل إلى موقع مرتبط بمجموعة القراصنة الإيرانية «حنظلة».

ووصل أفراد شرطة منطقة اليركون إلى المواقع التي وردت بشأنها بلاغات، وأجروا عمليات تمشيط وجمعوا أدلة، وتحقق الشرطة الإسرائيلية حاليًا في ظروف توزيع المنشورات ومضمون الرسائل التي تحيل إليها. 

ويشارك جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أيضًا في التحقيق.

وفي بيان نشرته المجموعة على موقعها الإلكتروني، زعمت أن عشرات من ناشطيها تحركوا في تل أبيب خلال الليل، وتنقلوا من باب إلى باب، ووزعوا مئات الآلاف من منشورات التحذير على السكان،  ومع ذلك، فهذه مزاعم المجموعة ولم يتم التحقق منها بشكل مستقل حتى الآن.

وبحسب البيان، ظهر على المنشورات شعار المجموعة إلى جانب الوسمين #NoWater و#NoElectricity، وكذلك رابط لموقعها الإلكتروني، الذي نُشر فيه تحذير من احتمال الإضرار بالبنى التحتية الحيوية في إسرائيل.

تهديد بالرد على أي هجوم على منشآت الطاقة الإيرانية

 

في الرسالة التهديدية، زعمت مجموعة «حنظلة» أنه إذا استهدفت إسرائيل مجددًا منشآت الطاقة في إيران، فإنها سترد باستهداف محطات الكهرباء ومصافي النفط ومنشآت تحلية المياه.

"ستعيشون في الملاجئ دون خدمات أساسية"

وجاء فيها أيضًا أن الرد قد يؤدي إلى نقص في الكهرباء والمياه، وأن المواطنين الإسرائيليين سيضطرون إلى العيش في الملاجئ من دون خدمات أساسية.

"لا كهرباء، لا ماء ولا أمل" 

وينتهي البيان بتهديد شديد اللهجة: «لا كهرباء، لا ماء ولا أمل». وتؤكد الشرطة أن التحقيق مستمر، وتدعو كل من يصادف منشورات مماثلة إلى الإبلاغ عنها عبر مركز الطوارئ 100.

تل أبيب منشورات إيرانية إسرائيل استهداف البنية التحتية

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