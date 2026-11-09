كالاس: مجموعة السبع تبحث خفض التصعيد في الحروب وتعزيز الأمن الغذائي

قالت كايا كالاس الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، إن اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع تناول سبل تعزيز التعاون الدولي لمنع اندلاع الأزمات وخفض التصعيد في الحروب والتوترات القائمة، إلى جانب بحث تعزيز الأمن الغذائي وحماية العاملين في المجال الإنساني، ومواجهة التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والهجمات السيبرانية.

وأعربت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي -في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس- عن تطلعها إلى تحقيق تقدم في المحادثات المرتقبة في أبوظبي بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدة أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار تمهيدًا لإجراء مفاوضات تفضي إلى تسوية سياسية.

وقالت إن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة لهذه المحادثات، مشيرة إلى ضرورة توفير الظروف المناسبة للتوصل إلى اتفاق يضمن إنهاء الحرب.

وأكدت أهمية مشاركة أوروبا في المناقشات المتعلقة بمستقبل أوكرانيا، نظرًا لارتباط عدد من الملفات بقرارات أوروبية، من بينها الأصول المجمدة، مشيرة إلى أن تحقيق سلام عادل ودائم يتطلب التوصل إلى تفاهمات بشأن هذه القضايا، إلى جانب ضمانات تحول دون تجدد الحرب.

وأضافت أن وزراء الخارجية الأوروبيين أعدوا قائمة بالمصالح الأساسية للاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز مشاركته في المفاوضات وتحقيق توازن في المناقشات المتعلقة بمستقبل أوكرانيا.

وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، أكدت كالاس دعم الاتحاد الأوروبي للمحكمة، مشددة على أهمية تعزيز المساءلة الدولية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية حول العالم.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يعمل على بحث بدائل تضمن استمرار المحكمة في أداء مهامها، في ظل الخلافات القائمة مع الولايات المتحدة بشأن اختصاصاتها.

وفي سياق متصل، قالت كالاس إن الاتحاد الأوروبي لم يرصد حتى الآن تغييرات في السياسة الأمريكية عقب انتخابات التجديد النصفي، معتبرة أن الوقت لا يزال مبكرًا لتقييم انعكاساتها.

وأكدت استعداد التكتل للعمل مع الكونجرس ومجلس الشيوخ والإدارة الأمريكية بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت كالاس أن مناقشات اليوم تناولت الأزمات الدولية وسبل تعزيز التعاون لمنع اندلاعها، إلى جانب بحث آليات خفض التصعيد في الحروب القائمة ومواجهة التوترات المتصاعدة.

وأوضحت أن الاجتماع شهد أيضًا تبادلًا لوجهات النظر مع المدير التنفيذي الجديد لبرنامج الأغذية العالمي، بشأن ضرورة وضع خطوط حمراء لحماية الأمن الغذائي والعاملين في المجال الإنساني، تشمل عدم استخدام الغذاء سلاحًا، وعدم استهداف العاملين في المجال الإنساني، ومنع حدوث المجاعات.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، قالت كالاس إن المشاركين اتفقوا على أهمية الابتكار في تسهيل الحياة، مع ضرورة التعامل مع التحديات المصاحبة له، وضمان تطبيق القانون الدولي على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والفضاء السيبراني.

وأضافت أن المناقشات تناولت أيضًا الهجمات السيبرانية التي تشهدها أوروبا ومناطق أخرى من العالم، وسبل تعزيز تبادل المعلومات والتعاون في مواجهتها.

واختتمت كالاس تصريحاتها بالإشارة إلى أن اجتماعات الثلاثاء ستتناول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا، معربة عن تطلعها إلى تعزيز الجهود المشتركة للتوصل إلى حلول تنهي الحروب القائمة.