تأجيل محاكمة 312 متهمًا فى قضية جبهة النصرة

قررت الدائرة الثانية إرهاب تأجيل محاكمة 312 متهمًا في القضية رقم 14256 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية جبهة النصرة»، إلى جلسة 28 ديسمبر المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2018 وحتى 18 مارس 2021، تولى المتهمون من الأول وحتى الثاني والعشرين قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وكان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات.

ووجهت إلى المتهمين من الثالث والعشرين وحتى السبعين بعد المائتين تهمة الانضمام إلى الجماعة موضوع الاتهام، مع علمهم بأغراضها، كما وُجهت إلى بعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب.

كما وُجهت إلى المتهمين من الحادي والسبعين بعد المائتين تهمة مشاركة جماعة إرهابية بوسائل مباشرة وغير مباشرة، مع علمهم بأغراضها، فيما وُجهت إلى المتهم الحادي عشر تهمة الالتحاق بجماعة إرهابية في الخارج والتدرب لديها.

ووجه أمر الإحالة إلى المتهمين من 172 وحتى 174 وآخرين تهم قتل ضابط شرطة يُدعى «ع. ا. ق»، ومجند شرطة وآخرين، والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، كما وُجهت إلى بعض المتهمين تهم حيازة أسلحة نارية ومواد مفرقعة وذخائر.