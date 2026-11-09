زد يكتسح سمنود بخماسية ويتأهل إلى دور الـ16 من كأس مصر





حقق فريق زد إف سي فوزًا كبيرًا على نظيره سمنود بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، ليحجز مقعده في الدور التالي من المسابقة.

وفرض زد سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، ونجح في حسم المواجهة مبكرًا بفضل الفارق في الإمكانيات الفنية بين الفريقين، بعدما سجل أربعة أهداف خلال الشوط الأول.

أهداف مباراة زد وسمنود

وافتتح وليد فرج التسجيل لصالح زد في الدقيقة 11، قبل أن يضيف عبد الرحمن البانوبى الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وواصل أصحاب الأرض تفوقهم، بعدما سجل محمود العربي الهدف الثالث في الدقيقة 24، ثم أحرز عبد الرحمن جودة الهدف الرابع في الدقيقة 31، لينهي زد الشوط الأول متقدمًا برباعية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، استمرت أفضلية زد، حتى نجح رشيد أحمد في تسجيل الهدف الخامس بالدقيقة 86، ليؤكد تفوق فريقه ويحسم الفوز بخماسية مقابل هدف.

موعد مباراة زد المقبلة في كأس مصر

وبهذا الانتصار، تأهل زد إف سي إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، ليترقب الفائز من مواجهة سموحة والمنيا، من أجل تحديد منافسه في المرحلة المقبلة من المسابقة.