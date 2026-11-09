جوائز الفتى الذهبي 2026.. كوبارسي وهالاند في الصدارة ولابورتا أفضل رئيس نادٍ





أعلنت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، اليوم الإثنين، عن الفائزين بجوائز الفتى الذهبي لعام 2026، خلال مؤتمر صحفي أقيم في مركز «مابي» لكرة القدم، وشهد الكشف عن أبرز الأسماء المتوجة في مختلف الفئات الفردية والإدارية بكرة القدم الأوروبية.

وتصدر الإسباني الشاب باو كوبارسي، مدافع برشلونة، قائمة الفائزين بعدما حصد جائزة الفتى الذهبي، المقدمة لأفضل لاعب في أوروبا تحت 21 عامًا، تقديرًا للمستويات التي قدمها مع الفريق الكتالوني.

وفي فئة السيدات، حصلت السويدية فيليسيا شرودر، لاعبة ريال مدريد، على جائزة أفضل لاعبة شابة في أوروبا.

هالاند وأليسيا روسو الأفضل في العالم

وعلى مستوى الجوائز الكبرى، توج النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب لعام 2026، بينما حصلت الإنجليزية أليسيا روسو، لاعبة آرسنال، على جائزة أفضل لاعبة في العام.

كما فازت جوليا غالي، لاعبة برشلونة، بجائزة أفضل لاعبة إيطالية لعام 2026، فيما حصد أونست أهانور جائزة أفضل لاعب إيطالي.

لابورتا أفضل رئيس نادٍ وخورخي مينديز أفضل وكيل لاعبين

وفي فئة الجوائز الإدارية، وقع الاختيار على خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، للفوز بجائزة أفضل رئيس نادٍ لعام 2026، بفضل النجاحات التي حققها النادي الكتالوني، وعلى رأسها التتويج بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

كما جاء الاختيار تقديرًا لجهود تطوير المواهب الشابة داخل أكاديمية «لا ماسيا»، ودور لاعبي برشلونة في النجاحات التي حققها المنتخب الإسباني خلال منافسات كأس العالم 2026.

وحصل البرتغالي خورخي مينديز على جائزة أفضل وكيل لاعبين لعام 2026.

موعد حفل جوائز الفتى الذهبي

ومن المقرر إقامة حفل توزيع الجوائز يوم 14 ديسمبر المقبل، بمدينة تورينو الإيطالية، بحضور الفائزين وعدد من الشخصيات البارزة في كرة القدم.

ومن المنتظر حضور باو كوبارسي رفقة خوان لابورتا، للاحتفال بتتويجهما خلال الحفل المرتقب.