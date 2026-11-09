القاهرة تستضيف المؤتمر الرابع لـ«روسيا وإفريقيا» بمشاركة 8 دول

أعلنت السفارة الروسية بالقاهرة، اليوم الإثنين، أن مصر ستستضيف فعاليات المؤتمر الرابع لـ"روسيا وإفريقيا"، والذي ينظمه نادي "فالداي للحوار"، بالشراكة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري.

ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان "التعاون الروسي الإفريقي في العالم الحديث"، ويجمع الحدث نخبة من الخبراء والشخصيات السياسية من عدة دول، تشمل: الجزائر، كوت ديفوار، مصر، نيجيريا، روسيا، السنغال، جنوب إفريقيا، وتنزانيا، لمناقشة آفاق التعاون الروسي الإفريقي.

وأوضحت السفارة الروسية في بيان، أنه لم يتم اختيار مصر لاستضافة هذا المؤتمر الإفريقي صدفة؛ بل جاء تتويجاً لإرث تاريخي من التعاون الوثيق بين القاهرة وموسكو، إلى جانب الحجم الكبير للتبادل التجاري والتعليمي والثقافي الذي يجعل مصر واحدة من أهم ركائز العلاقات الروسية في إفريقيا.

وأشارت إلى أن انضمام القاهرة كعضو كامل في مجموعة بريكس؛ أضفى أرضية مشتركة أوسع للحوار الثنائي ومناقشة الأجندات الإقليمية والعالمية.

وفيما يتعلق بأهداف المؤتمر الرابع لـ"روسيا وإفريقيا"، فإنها تركز على تعزيز التضامن في مواجهة التحديات المشتركة، والبحث عن حلول تكنولوجية حديثة، وتطوير ممارسات الحوكمة، بالإضافة إلى سبل تعزيز مرونة الدول في ظل بيئة دولية شديدة التقلب.

إلى جانب ذلك يهدف المؤتمر إلى توسيع شبكة الخبراء الروس والأفارقة، ومناقشة أبرز القضايا الدولية، وإعداد توصيات عملية تُسهم في صياغة السياسات الخارجية.