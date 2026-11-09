قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التجنيد الإجباري لرواد ملهى ليلي بموسكو.. اعتقال 200 شاب للتوقيع على أوراق الخدمة العسكرية
وزيرة الإسكان: الاستثمار في العمران استثمار في الإنسان والاقتصاد وجودة الحياة
القاهرة تستضيف المؤتمر الرابع لـ«روسيا وإفريقيا» بمشاركة 8 دول
سيد خميس: أيزنكوت يخوض معركة لتفكيك معسكر نتنياهو خلال مهلة قد تصل لـ 42 يوما
ارتفع 200 جنيه مرة واحدة.. الجنيه الذهب يقترب من 50 ألف جنيه اليوم
ضربة موجعة للحوثيين.. التحالف يدمّر 3 منشآت لتصنيع الصواريخ الباليستية
علاء عزت: خالد العوضي يستحق جائزة أفضل رياضي في مصر.. والأهلي يرحب برحيل إمام عاشور مقابل 10 ملايين دولار
أحمد موسى: كامل الوزير مستهدف من الخونة وأعداء الدولة.. والنيابة كشفت ملابسات حادث قطاري العياط
أحمد موسى يكشف أسباب حادث قطاري العياط: تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها
بث مباشر.. أحمد موسى يفتح ملف حادث قطاري العياط ويكشف التفاصيل عبر «صدى البلد»
مجلس السلام في غزة يدعو إسرائيل إلى إدخال مستلزمات الشتاء فورا
النيابة تكشف مفاجأة في حادث قطاري العياط.. سائق القطار 134 عطّل نظام التحكم الآلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القاهرة تستضيف المؤتمر الرابع لـ«روسيا وإفريقيا» بمشاركة 8 دول

روسيا وإفريقيا
روسيا وإفريقيا
ناصر السيد

أعلنت السفارة الروسية بالقاهرة، اليوم الإثنين، أن مصر ستستضيف فعاليات المؤتمر الرابع لـ"روسيا وإفريقيا"، والذي ينظمه نادي "فالداي للحوار"، بالشراكة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري. 

ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان "التعاون الروسي الإفريقي في العالم الحديث"، ويجمع الحدث نخبة من الخبراء والشخصيات السياسية من عدة دول، تشمل: الجزائر، كوت ديفوار، مصر، نيجيريا، روسيا، السنغال، جنوب إفريقيا، وتنزانيا، لمناقشة آفاق التعاون الروسي الإفريقي.

وأوضحت السفارة الروسية في بيان، أنه لم يتم اختيار مصر لاستضافة هذا المؤتمر الإفريقي صدفة؛ بل جاء تتويجاً لإرث تاريخي من التعاون الوثيق بين القاهرة وموسكو، إلى جانب الحجم الكبير للتبادل التجاري والتعليمي والثقافي الذي يجعل مصر واحدة من أهم ركائز العلاقات الروسية في إفريقيا.

وأشارت إلى أن انضمام القاهرة كعضو كامل في مجموعة بريكس؛ أضفى أرضية مشتركة أوسع للحوار الثنائي ومناقشة الأجندات الإقليمية والعالمية.

وفيما يتعلق بأهداف المؤتمر الرابع لـ"روسيا وإفريقيا"، فإنها تركز على تعزيز التضامن في مواجهة التحديات المشتركة، والبحث عن حلول تكنولوجية حديثة، وتطوير ممارسات الحوكمة، بالإضافة إلى سبل تعزيز مرونة الدول في ظل بيئة دولية شديدة التقلب.

إلى جانب ذلك يهدف المؤتمر إلى توسيع شبكة الخبراء الروس والأفارقة، ومناقشة أبرز القضايا الدولية، وإعداد توصيات عملية تُسهم في صياغة السياسات الخارجية.

روسيا وإفريقيا القاهرة السفارة الروسية بالقاهرة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

رئيس مجلس الوزراء

رفع حد أجور المعلمين لـ15 ألف جنيه خلال عامين وتحسين دخول أساتذة الجامعات.. أبرز قرارات اجتماع رئيس الوزراء

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل رقماً قياسياً

مقابلة ترامب مع سي بي إس

ترامب: آمل أن يفتقدني الناس بعد وفاتي.. أنا شخص متدين لذا سأذهب إلي الجنة

الطقس غدا

الطقس غدا.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة تضرب بعض المحافظات

علي ماهر

6 تغييرات في قائمة منتخب مصر.. كيف اختلفت اختيارات علي ماهر عن قائمة حسام حسن الأخيرة؟

محمد صلاح

هل تسبب محمد صلاح في رحيل حسام حسن؟.. إبراهيم فايق يكشف تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

الذكاء الاصطناعي

مفاجأة لعملاء سامسونج.. خطة لاشتراك مدفوع لخدمات الذكاء الاصطناعي

جالاكسي S27 ألترا

مفاجأة في المعالج.. الكشف عن السر الأكبر لهاتف جالاكسي S27 ألترا

أخبار التكنولوجيا |

أخبار التكنولوجيا| 5 طرق لنقل الملفات بين أجهزة الكمبيوتر.. الحل السحري في حال نسيان كلمة مرور الواي فاي

بالصور

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ.. ما هى؟

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟

فيتامين سي قد يوقف السرطان قبل ظهوره؟.. هل يصبح سلاحا جديدا للوقاية من الأورام؟

فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

المزيد