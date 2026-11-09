إيمان عز الدين للمطلقين: انتهاء الزواج لا يبرر التنكر للعشرة.. والأبناء ليسوا أداة للانتقام

وجهت الإعلامية إيمان عز الدين رسالة قوية إلى الأزواج المنفصلين الذين يلجأون إلى التشهير وتبادل الاتهامات وكشف أسرار حياتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: إن انتهاء العلاقة الزوجية لا يبرر التنكر لسنوات العشرة أو هدم الذكريات والمواقف الإنسانية التي جمعت الطرفين.

وأضافت، خلال برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع عبر قناة CBC، أن ظاهرة نشر الخلافات الزوجية على الملأ؛ تكشف عن غياب الوعي والضمير، متسائلة عن مبررات فضح شخص شارك الآخر تفاصيل حياته وأيامه الصعبة والجميلة «لمجرد أن العلاقة انتهت».

وتابعت مستنكرة: «هو عشان العلاقة انتهت يبقى العشرة اتمسحت بأستيكة؟!، هل من حق أي طرف إنه يفضح إنسان شاركه أدق تفاصيل حياته وأيام حلوة وصعبة؟!».

وشددت على أن الأبناء هم الأكثر تضرراً من تبادل الفضائح والاتهامات بين الوالدين، محذرة من استخدام الأطفال وسيلة للانتقام أو تصفية الحسابات الشخصية بعد الانفصال.

وأوضحت أن محاولة استعطاف الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي وكسب التعاطف من خلال نشر أسرار الحياة الزوجية؛ قد تنقلب إلى سخرية مجتمعية، بينما يتحمل الأبناء العواقب النفسية والاجتماعية لهذه التصرفات.

وأشارت إلى أن الأطفال قد يجدون أنفسهم في مواقف محرجة داخل المدارس والجامعات، بسبب ما ينشره الأب أو الأم عن الطرف الآخر، وهو ما يترك آثارا سلبية على حالتهم النفسية وعلاقاتهم الاجتماعية.

ودعت الطرفين إلى توجيه اهتمامهما نحو رعاية الأبناء وتعويضهم عن تجربة الانفصال، بدلاً من الانشغال بتبادل الاتهامات ومحاولات تشويه صورة كل منهما أمام المجتمع.

كما دعت المنفصلين إلى التحلي بالرقي واحترام حرمة الحياة الخاصة، والتمسك بقيمة الستر باعتبارها من القيم الإنسانية والدينية المهمة، مؤكدة أن أسرار البيوت لا ينبغي أن تتحول إلى مادة للنقاش والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أن من لديه حقوقا مادية أو معنوية يمكنه اللجوء إلى الطرق القانونية، وفي مقدمتها محكمة الأسرة، بدلاً من الإساءة للطرف الآخر أو كشف تفاصيل حياته الخاصة.

وشددت على ضرورة الحفاظ على الاحترام المتبادل، خاصة أن الطرفين سيظلان مرتبطين بأبنائهما، وبالتالي فإن الإساءة إلى أحد الوالدين قد تنعكس سلبا على الأطفال ومستقبلهم.

ومن جهتها، أيدت الإعلامية هبة الأباصيري ما طرحته إيمان عز الدين، مستشهدة بقول الله- تعالى-: «وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ»، مؤكدة أهمية استحضار العشرة والذكريات الطيبة حتى في أوقات الخلاف والانفصال.

وأشارت إلى أن الإساءة إلى سمعة الأب أو الأم لا تتوقف آثارها عند الطرفين، بل قد تمتد إلى الأبناء وتؤثر في علاقاتهم الاجتماعية والإنسانية مستقبلاً، بما في ذلك حياتهم الزوجية.

واستشهدت بحديث النبي- صلى الله عليه وسلم-: «فليقل خيراً أو ليصمت»، داعية إلى تجنب الإساءة والتشهير والتحلي بالهدوء والحكمة عند انتهاء العلاقات الزوجية.

وأكدت أن فشل الزواج لا يعني نهاية الحياة، ولا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لهدم ما تبقى من الروابط الأسرية، مشددة على أهمية إنهاء الخلافات باحترام وتجنب الفجور في الخصومة.