أخبار التكنولوجيا| 5 طرق لنقل الملفات بين أجهزة الكمبيوتر.. الحل السحري في حال نسيان كلمة مرور الواي فاي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

صوتك لا يصل بوضوح أثناء المكالمات؟.. فعّل هذه الميزة في آيفون لعزل الضوضاء

يواجه الكثير من مستخدمي هواتف آيفون مشكلة متكررة أثناء إجراء المكالمات الصوتية في الأماكن المزدحمة أو الشوارع، حيث تختلط أصوات الضوضاء المحيطة بصوت المتحدث، مما قد يجعل الطرف الآخر يعاني لفهم الكلمات. لحل هذه المشكلة، وضعت شركة آبل ميزة ذكية وخفية في نظام التشغيل تُدعى "عزل الصوت" ، والتي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنقية الصوت بشكل مذهل.

نسيت كلمة مرور الواي فاي؟ إليك الحل السحري دون تغييرها

يُعد نسيان كلمة مرور الواي فاي من المشكلات الشائعة التي تواجه الكثيرين، مما قد يعيق إنجاز الأعمال أو تصفح الإنترنت اليومي. يمكنك استعادة كلمة المرور وإعادة الاتصال بشبكتك بكل سهولة عبر عدة طرق مجربة.

دليلك الذكي لشراء هاتف جديد.. 6 مزايا أساسية لا تتنازل عنهاا

عند اتخاذ القرار بشراء هاتف ذكي جديد في وقتنا الحالي، قد تصيبك الحيرة بسبب كثرة الخيارات المتاحة في الأسواق. ولكي تضمن الحصول على جهاز بمواصفات عصرية تلبي احتياجاتك اليومية وتخدمك لسنوات قادمة، هناك ست مزايا رئيسية يجب أن تضعها في الحسبان وفقاً للخبراء:

رسميًا: أوبو تكشف الستار عن سلسلة Reno 17 المنتظرة إليك أهم مواصفاتها

أكدت شركة أوبو رسميًا إطلاق سلسلة هواتف أوبو رينو 17 رسميًا في الصين يوم 16 نوفمبر. وتشمل السلسلة هاتفي رينو 17 ورينو 17 برو ، بالإضافة إلى جهاز iPad Air 6 وساعة Watch 5. وقبل الإطلاق، تتوفر طرازات رينو الجديدة للطلب المسبق، وتتضمن القوائم الرسمية صورًا للهواتف.

دون الحاجة لتوصيلهما .. 5 طرق لنقل الملفات بين أجهزة الكمبيوتر

هل تمتلك جهاز كمبيوتر مكتبي وآخر محمول في غرفتين مختلفتين، وترغب في نقل البيانات بينهما بكفاءة؟ طالما أن الجهازين متصلان بـ نفس شبكة الواي فاي (أو نفس جهاز الراوتر يمكنك مشاركة الملفات بسرعة وسهولة دون الحاجة لتوصيلهما ببعضهما مباشرة.

فيما يلي الطرق المستخدمة لنقل الملفات عبر الشبكة.