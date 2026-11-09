تسريبات تكشف ملامح آيفون 18.. أبل تعيد تدوير تصميماتها بذكاء

يبدو أن شركة "أبل" (Apple) تجهز مفاجآت عملية وموفرة في نفس الوقت لعشاقها.

فقد ظهرت تسريبات جديدة تكشف عن نية الشركة توحيد تصميم هواتف "آيفون 18" (iPhone 18) و"آيفون 18e" القادمة في ربيع 2027، مع الاعتماد على نفس الهيكل الداخلي وتقليل الفروق بينهما.

أشعة إكس تفضح خطة أبل

وبحسب تقرير نشره موقع "نوت بوك تشيك" (Notebookcheck) التقني، انتشرت صور لأشعة إكس (X-ray) مسربة على منصات صينية، تكشف التفاصيل الداخلية للهاتفين الجديدين.

وأظهرت الصور تطابقاً شبه كامل في ترتيب المكونات الداخلية للهاتفين، بما في ذلك اللوحة الأم (Logic board)، وحجم البطارية، وحتى ملفات الشحن اللاسلكي "ماج سيف" (MagSafe).

وأوضح التقرير أن أبل استغلت المساحة التي توفرت بعد إزالة درج الشريحة التقليدية (SIM tray)، لتكبير حجم البطارية بشكل ملحوظ.

وبفضل هذا التغيير الذكي، قفزت سعة البطارية في الهاتفين لتصل إلى 4430 مللي أمبير، بزيادة تقدر بنحو 20% في "آيفون 18" و10% في النسخة الاقتصادية "18e" مقارنة بالأجيال السابقة.

فروق بسيطة في الكاميرات

ورغم هذا التشابه الداخلي الكبير، ستفصل أبل بين الهاتفين من خلال الكاميرات. فبينما سيحتفظ "آيفون 18" بكاميرتين في الخلف، سيأتي هاتف "18e" بكاميرا خلفية واحدة فقط.

وستقوم أبل بوضع قطعة بلاستيكية كبديل في المكان المخصص للكاميرا الثانية، لتوفير التكاليف دون تغيير التصميم الأساسي.

كما أشارت التسريبات إلى أن الهاتفين سيحتويان على ميزة "الجزيرة التفاعلية" (Dynamic Island)، وبطارية مغطاة بغلاف معدني قوي.

ورجح الخبراء أن هذا التوحيد في التصميم قد يفتح الباب أمام إضافة زر التحكم في الكاميرا (Camera Control) للنسخة الاقتصادية أيضاً، لتصبح تجربة التصوير أكثر متعة للجميع.