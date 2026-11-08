قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواجهة هروب الشباب من الزراعة على طاولة الشيوخ اليوم.. مطالب بخطة حكومية عاجلة
هل للكفر شعب كالإيمان وما أعلاها وأدناها؟ .. علي جمعة يوضح
هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟.. تفاصيل قرار التأمينات
ترامب يدعم هيجسيث وكينيدي في مواجهة تهديدات الديمقراطيين بالعزل
دعاء يجلب الرزق في الصباح بسرعة.. ردده الآن
ترامب: أوكرانيا ستخرج من حرب روسيا بحدود مختلفة.. والصراع ينتهي قريباً
«القومي للمرأة» يطلق مسابقة «شباب بيغير الصورة» لمشروعات التخرج والبحوث العلمية
ماذا أفعل عند حدوث المصائب؟.. روشتة شرعية للتعامل الصحيح مع الابتلاءات
54 جنيها.. متوسط سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين
فيضانات غزة تغرق 70 ألف خيمة.. و350 ألف فلسطيني بلا مأوى
أذكار الصباح مكتوبة.. أدعية نبوية تجلب لك الطمأنينة والبركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

3 خطوات لعلاج مرحلة ما قبل السكري

ماقبل السكري
ماقبل السكري
اسماء محمد

يهمل الكثير من الأشخاص العلاج في مرحلة ما قبل السكري أو مقاومة الانسولين فالبعض يعتقد أنه لا داعي لاتخاذ أي إجراء في الوقت الحالي والبعض الآخر يرى أن الإصابة بالسكري حتمية، ولكن في الحقيقة يمكنك حماية نفسك من هذا المرض الخطير.

ووفقا لما جاء في موقع webmd هناك ثلاث تغييرات كفيلة بإنقاص الوزن بأمان.

إنقاص الوزن الزائد

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فإن إنقاص الوزن هو المفتاح لتغيير الاحتمالات لصالحك.


تشير الأبحاث إلى أن فقدان 5% إلى 10% فقط من وزن الجسم غالباً ما يكون كافياً لإعادة مستويات السكر في الدم إلى النطاق الطبيعي وتجنب مرض السكري أو على الأقل تأخير ظهوره.

لتحقيق هدفك، قلل من أحجام الحصص الغذائية، وخفض السعرات الحرارية، وتناول كميات أقل من الأطعمة الغنية بالدهون (وخاصة الدهون المشبعة) والسكريات والكربوهيدرات.


ينبغي عليك تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات والبروتين الخالي من الدهون والحبوب الكاملة.

اجعل الرياضة عادة

اتباع نمط حياة نشط أمرٌ لا غنى عنه لذا احرص على ممارسة التمارين الهوائية لمدة 30 دقيقة (أي نشاط يرفع معدل ضربات القلب، كالمشي أو ركوب الدراجة أو السباحة) 5 أيام في الأسبوع (150 دقيقة أسبوعيًا). بالإضافة إلى ذلك، مارس تمارين تقوية العضلات، كرفع الأثقال أو استخدام أحزمة المقاومة، مرتين على الأقل أسبوعيًا.


تساعد تمارين القوة على بناء العضلات، مما يساعد على خفض مستوى السكر في الدم، ويساعد جسمك على الاستجابة بشكل أفضل للأنسولين (الذي يتحكم في نسبة السكر في الدم)، ويحرق السعرات الحرارية حتى عندما لا تتحرك.

الإقلاع عن التدخين 

يرتبط التدخين ارتباطًا وثيقًا بمرض السكري فالمدخنون أكثر عرضة بنسبة 30% إلى 40% للإصابة بداء السكري من النوع الثاني مقارنةً بغير المدخنين كما أن مرضى السكري الذين يستمرون في التدخين أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة مثل أمراض القلب والعمى لذا، كلما أسرعت في الإقلاع عن التدخين، كان ذلك أفضل.


عندما تحتاج إلى دواء
في حين أن تغييرات نمط الحياة يمكن أن تُحدث فرقاً كبيراً، إلا أن بعض الأشخاص المصابين بمقدمات السكري يحتاجون أيضاً إلى تناول الأدوية.

قد يصف لك الطبيب الميتفورمين إذا كان لديك عوامل خطر معينة، مثل انخفاض مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، أو ارتفاع الدهون الثلاثية (نوع من دهون الدم)، أو وجود أحد الوالدين أو الأشقاء مصابًا بمرض السكري، أو كنت تعاني من زيادة الوزن .

إذا كنت تتناول الميتفورمين، فستحتاج إلى مراجعة طبيبك بانتظام كما ستحتاج إلى الحفاظ على نمط حياة صحي.


اتخذ إجراءً الآن، واطلب مساعدة إضافية من طبيبك أو أخصائي التغذية أو المدرب الشخصي إذا كنت بحاجة إلى ذلك.

السكري مرحلة ما قبل السكري مقاومة الأنسولين مرض السكري علاج السكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية في مصر

رسمياً.. أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

الطقس غدًا

الطقس غدًا في مصر.. أمطار تضرب عدة مناطق وانخفاض الحرارة بالقاهرة

قيس عبد الفتاح و طليقته

زواج لمدة يوم واحد.. أول تعليق من قيس عبد الفتاح بعد انفصاله عن زوجته |خاص

أحمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يرد على اعتذار محمد رمضان لوالده: لا يوجد اعتذار بين الأخوة

سعر الكهرباء

تخفيض سعر الكهرباء رسميًا.. هل يشترط الذهاب للشركة لتطبيق خصم 30% للعدادات الكودية؟

حسام وحمزة

شكرا لك يا أسطورة.. حمزة عبد الكريم يودع حسام حسن برسالة مؤثرة

وزير التربية والتعليم

التعليم: قبول جميع المعلمين المتقدمين للعمل بالمحافظات الحدودية لسد العجز

يوسف ضحية حادث قطار العياط

يوسف يلحق بوالدته هاجر ضحية حادث قطار العياط.. والقرية تستعد لدفنهما

ترشيحاتنا

وزارة الإسكان

الإسكان: 15 نوفمبر.. قرعة علنية لوحدات العاملين بالعاصمة الجديدة في R3 وR5

أسعار الذهب في مصر

30 جنيها.. ارتفاع أسعار الذهب في مستهل التعاملات المسائية

جانب من لقاء وزيرة الإسكان

بحضور 20 شركة…وزيرة الإسكان تستقبل السفير العماني لبحث فرص التعاون بين البلدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

المزيد