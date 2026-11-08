3 خطوات لعلاج مرحلة ما قبل السكري

يهمل الكثير من الأشخاص العلاج في مرحلة ما قبل السكري أو مقاومة الانسولين فالبعض يعتقد أنه لا داعي لاتخاذ أي إجراء في الوقت الحالي والبعض الآخر يرى أن الإصابة بالسكري حتمية، ولكن في الحقيقة يمكنك حماية نفسك من هذا المرض الخطير.

ووفقا لما جاء في موقع webmd هناك ثلاث تغييرات كفيلة بإنقاص الوزن بأمان.

إنقاص الوزن الزائد

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فإن إنقاص الوزن هو المفتاح لتغيير الاحتمالات لصالحك.



تشير الأبحاث إلى أن فقدان 5% إلى 10% فقط من وزن الجسم غالباً ما يكون كافياً لإعادة مستويات السكر في الدم إلى النطاق الطبيعي وتجنب مرض السكري أو على الأقل تأخير ظهوره.

لتحقيق هدفك، قلل من أحجام الحصص الغذائية، وخفض السعرات الحرارية، وتناول كميات أقل من الأطعمة الغنية بالدهون (وخاصة الدهون المشبعة) والسكريات والكربوهيدرات.



ينبغي عليك تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات والبروتين الخالي من الدهون والحبوب الكاملة.

اجعل الرياضة عادة

اتباع نمط حياة نشط أمرٌ لا غنى عنه لذا احرص على ممارسة التمارين الهوائية لمدة 30 دقيقة (أي نشاط يرفع معدل ضربات القلب، كالمشي أو ركوب الدراجة أو السباحة) 5 أيام في الأسبوع (150 دقيقة أسبوعيًا). بالإضافة إلى ذلك، مارس تمارين تقوية العضلات، كرفع الأثقال أو استخدام أحزمة المقاومة، مرتين على الأقل أسبوعيًا.



تساعد تمارين القوة على بناء العضلات، مما يساعد على خفض مستوى السكر في الدم، ويساعد جسمك على الاستجابة بشكل أفضل للأنسولين (الذي يتحكم في نسبة السكر في الدم)، ويحرق السعرات الحرارية حتى عندما لا تتحرك.

الإقلاع عن التدخين

يرتبط التدخين ارتباطًا وثيقًا بمرض السكري فالمدخنون أكثر عرضة بنسبة 30% إلى 40% للإصابة بداء السكري من النوع الثاني مقارنةً بغير المدخنين كما أن مرضى السكري الذين يستمرون في التدخين أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة مثل أمراض القلب والعمى لذا، كلما أسرعت في الإقلاع عن التدخين، كان ذلك أفضل.



عندما تحتاج إلى دواء

في حين أن تغييرات نمط الحياة يمكن أن تُحدث فرقاً كبيراً، إلا أن بعض الأشخاص المصابين بمقدمات السكري يحتاجون أيضاً إلى تناول الأدوية.

قد يصف لك الطبيب الميتفورمين إذا كان لديك عوامل خطر معينة، مثل انخفاض مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، أو ارتفاع الدهون الثلاثية (نوع من دهون الدم)، أو وجود أحد الوالدين أو الأشقاء مصابًا بمرض السكري، أو كنت تعاني من زيادة الوزن .

إذا كنت تتناول الميتفورمين، فستحتاج إلى مراجعة طبيبك بانتظام كما ستحتاج إلى الحفاظ على نمط حياة صحي.



اتخذ إجراءً الآن، واطلب مساعدة إضافية من طبيبك أو أخصائي التغذية أو المدرب الشخصي إذا كنت بحاجة إلى ذلك.