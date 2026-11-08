رئيس الجامعة المصرية اليابانية: تجربتنا تقوم على منظومة متكاملة

أكد الدكتور أحمد الصباغ، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن التعليم يمثل أساس انطلاق أي مجتمع، والطريق الطبيعي للانتقال والترقي الطبقي والمعرفي، مشيرًا إلى أهمية بناء شخصية الإنسان بما يخدم المجتمع، والاستثمار في المواطن لتحقيق التنمية لصالح المجتمع المصري.

وأوضح أحمد الصباغ، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك بعض المشكلات، لكن بعضها يُدار بشكل جيد، مع استمرار الاستثمار في المواطن وبناء قدراته بما يعود بالنفع على المجتمع.

وأضاف أحمد الصباغ أن الأسر في مختلف المجتمعات تدرك أهمية الاستثمار في التعليم، باعتباره استثمارًا طويل الأمد تظهر ثماره على مدار أجيال، ويسهم في الارتقاء بعائلة بأكملها ومنظومة حياتها، فضلًا عن إتاحة فرص كبيرة أمام الأفراد.

وأشار أحمد الصباغ إلى أن منظومة التعليم في الجامعة المصرية اليابانية تستهدف بناء العديد من القيم والأخلاقيات والسلوكيات، إلى جانب تعليم الطلاب طرق التعامل الجيد وكيفية تلقي المعلومات والاستفادة منها.

ولفت أحمد الصباغ رئيس الجامعة المصرية اليابانية إلى أن التجربة اليابانية في التعليم تقوم على منظومة متكاملة، تبدأ من مراحل التعليم الأولى وتمتد إلى التقييم، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من العملية التعليمية.

وأوضح أحمد الصباغ أن العاملين في المدارس اليابانية يخضعون لبرامج تدريبية متخصصة، ويحصلون على دبلومة في عدد من الجامعات المصرية.