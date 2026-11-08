بعد هجوم مسيّرة.. توقف الإنتاج في حقل غاز بكردستان العراق

أفادت وكالة "رويترز" اليوم الأحد، بأن هجوما بطائرة مسيّرة استهدف حقل “خور مور” للغاز في إقليم كردستان العراق، مع تصاعد الدخان بالقرب منه.

توقف إنتاج الغاز في الحقل عقب الهجوم

وقال مصدر لقناة "كردستان 24" إن هجوماً بطائرة مسيّرة استهدف حقل غاز خور مور في جمجمال قبل لحظات، مؤكدا أيضا توقف إنتاج الغاز فيه عقب الهجوم.



العراق وأمريكا يتفقان على تصدير النفط عبر هرمز

وفي سياق منفصل، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مقابلة مع قناة "الجزيرة" إن العراق توصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة للسماح بتصدير النفط العراقي عبر مضيق هرمز؛ من خلال ممر ملاحي بالقرب من سلطنة عمان.

خسائر العراق 60 مليار دولار جراء الحرب مع إيران

وأشار حسين إلى أن خسائر العراق جراء الحرب مع إيران والاضطرابات التي لحقت بصادرات النفط قد بلغت 60 مليار دولار.

وشهدت صادرات النفط العراقية انتعاشا في أكتوبر؛ بعد انخفاض حاد في الشهر السابق. وارتفعت الصادرات إلى حوالي 3.5 مليون برميل يومياً من 2.65 مليون برميل يومياً في سبتمبر، وفقاً لمسؤولين في قطاع الطاقة العراقي.