متحدث الخارجية: برامج الحوافز الأوروبية لاستقطاب الأجانب للإقامة ليست موجهة للمصريين فقط

أكد السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن برامج الحوافز والمميزات التي تقدمها بعض الدول الأوروبية لتشجيع الأجانب على الإقامة في مدن ومناطق محددة بها ليست جديدة، كما أنها لا تستهدف المواطنين المصريين وحدهم، بل تشمل جنسيات مختلفة.

وأوضح نادر زكي، خلال تصريحات خاصة لبرنامج «حديث القاهرة»، من تقديم الإعلامية كريمة عضو، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التقديم لهذه البرامج يتم من خلال سفارات الدول الأجنبية، التي تتولى الإعلان عن المهارات والمميزات المطلوبة من المتقدمين، وفقًا لشروط كل برنامج.

وأشار نادر زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن الوزارة لا علاقة لها بإجراءات التقديم أو اختيار المتقدمين، موضحًا أن المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه البرامج يتقدمون عبر القنوات المعلنة، ويخضعون لمقابلات شخصية «إنترفيو» ضمن إجراءات الاختيار.