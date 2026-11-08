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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي والزمالك وبيراميدز في الصورة.. خريطة المتأهلين ومواجهات دور الـ 16 بكأس مصر

كأس مصر
كأس مصر
حسن العمدة

اقتربت منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2026-2027 من نهايتها، بعدما حسمت 3 أندية جديدة تأهلها إلى دور الـ16، عقب انتهاء مواجهات اليوم الأحد، لترتفع حصيلة الفرق المتأهلة إلى 13 ناديًا، مع تبقي 3 مباريات لاستكمال عقد المتأهلين.

وشهدت مباريات الأحد نجاح منتخب السويس بتروجت في عبور عقبة دلفي بهدفين دون مقابل، بينما حجز القناة مقعده في الدور المقبل بعد الفوز على مودرن سبورت بهدف نظيف، وحقق بترول أسيوط مفاجأة بإقصاء طلائع الجيش بالنتيجة نفسها.

وانضمت الأندية الثلاثة إلى قائمة المتأهلين التي تضم 10 فرق سبق لها حسم بطاقات العبور، وهي “الاتحاد السكندري، الجونة، البنك الأهلي، سموحة، الشرقية إنبي، الزمالك، المصري البورسعيدي، سيراميكا كليوباترا، بيراميدز، الأهلي”.

قائمة المتأهلين إلى دور الـ16 بكأس مصر

ضمت قائمة الأندية التي حجزت مقاعدها في الدور ثمن النهائي حتى الآن 13 فريقًا، وهي:

  1. الاتحاد السكندري.
  2. الجونة.
  3. البنك الأهلي.
  4. سموحة.
  5. الشرقية إنبي.
  6. الزمالك.
  7. المصري البورسعيدي.
  8. سيراميكا كليوباترا.
  9. بيراميدز.
  10. الأهلي.
  11. القناة.
  12. بترول أسيوط.
  13. السويس بتروجت.

 

5 مواجهات تتحدد في دور الـ16 بكأس مصر

ومع استمرار منافسات دور الـ32، بدأت ملامح الدور ثمن النهائي تتضح، بعدما أسفرت نتائج المباريات عن تحديد 5 مواجهات مرتقبة، تنتظر اكتمال باقي الفرق المتأهلة.

وجاءت المواجهات التي حُسمت حتى الآن كالتالي:

- الزمالك × الشرقية إنبي.

- الجونة × الاتحاد السكندري.

- بيراميدز × البنك الأهلي.

- المصري البورسعيدي × بترول أسيوط.

- الأهلي × السويس بتروجت.

 

مواعيد المباريات المتبقية في دور الـ32

تتبقى 3 مباريات في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، ستحدد هوية الأندية الثلاثة الأخيرة المتأهلة إلى دور الـ16، وتُقام غدا وبعد غدا (الإثنين والثلاثاء)، وفقًا للمواعيد التالية:

الاثنين 9 نوفمبر:

كهرباء الإسماعيلية × وادي دجلة – الساعة 2:30 عصرًا.

سمنود × زد – الساعة 5 مساءً.

الثلاثاء 10 نوفمبر:

المصرية للاتصالات × المقاولون العرب – الساعة 5 مساءً.

ومن المنتظر أن تشهد المواجهات المتبقية حسم آخر بطاقات التأهل، ليكتمل عقد الأندية الـ16، وتتحدد الصورة النهائية لمنافسات الدور المقبل من البطولة، في ظل ترقب الجماهير للمواجهات القوية المنتظرة بين كبار الكرة المصرية.

كأس مصر الزمالك سيراميكا كليوباترا المصري البورسعيدي بيراميدز الأهلي

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