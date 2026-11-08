ارتفاع أعداد مصابي حادث قطار العياط.. تحركات عاجلة للحكومة.. والدفع بالأوناش لإعادة الحركة وتكثيف الإغاثة للمصابين

شهدت مدينة العياط جنوب محافظة الجيزة وقوع تصادم بين قطارين بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة. وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقوع حادث تصادم بين القطار رقم 134 "تحيا مصر" المتجه من الجيزة إلى الفيوم، ومؤخرة القطار رقم 2010 "القاهرة – أسوان"، وذلك اليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026.

الدفع فرق الطوارئ والأوناش إلى مكان الواقعة

وقامت الهيئة بدفع فرق الطوارئ والأوناش إلى مكان الواقعة لرفع آثار الحادث وتحريك باقي العربات، وسرعة استعادة حركة القطارات وانتظامها على خط القاهرة – السد العالي في الاتجاهين ،

وأعربت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين ، مؤكدةً تكثيف الجهود لسرعة تنفيذ أعمال رفع آثار الحادث، بما يسهم في استعادة انتظام حركة التشغيل وفقًا لمعدلاتها الطبيعية في أسرع وقت ممكن.

ودفعت وزارة النقل بأتوبيسات لنقل الركاب بين محطتي الواسطى والعياط وبين محطتي المنيب والعياط في الاتجاهين لحين استئناف حركة القطارات عقب حادث تصادم القطار رقم (134) تحيا مصر (الجيزة – الفيوم)، ومؤخرة القطار رقم (2010) (القاهرة – أسوان).

الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعتذر لجمهور الركاب

وقدمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر الاعتذار إلى جمهور الركاب عن تعطل حركة مسير القطارات على خطوط الوجه القبلي، نتيجة رفعة آثار حادث قطاري ١٣٤ و٢٠١٠ الذي وقع اليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026، بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة.

وأكدت الهيئة قيام الأطقم الفنية والهندسية بالعمل علي رفع آثار الحادث واستعادة انتظام حركة التشغيل فيما تم تدوير حركة القطارات علي خط الوجه القبلي من الواسطي إلى أسوان .

وأكدت الهيئة أنه يمكن للركاب الراغبين في إلغاء السفر استرداد قيمة التذاكر بالتوجه إلى شبابيك التذاكر بالمحطات، لإنهاء إجراءات استرداد قيمة التذاكر،

وأعربت الهيئة عن خالص تعازيها لاسر المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين

ودفعت وزارة النقل بالدفع بأتوبيسات لنقل الركاب بين محطتي الواسطى والعياط

وبين محطتي المنيب والعياط في الاتجاهين

والوسطى والجيزة

لحين استئناف حركة القطارات .

الصحة: ارتفاع أعداد مصابي حادث قطار العياط لـ112 مصابًا و7 وفيات.. وخروج 45 مصابًا بعد تحسن حالتهم

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وواصل وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، متابعته عن كثب للتداعيات الصحية لحادث انقلاب عدد من عربات قطار الركاب، الذي وقع على طريق «القاهرة – أسوان» الزراعي أمام مفارق جرزا بمحافظة الجيزة.

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ووجّه الوزير برفع درجة الاستعداد في جميع المنشآت الصحية بمحافظتي الجيزة وبني سويف، وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي والإسعافي اللازم للمصابين.

‎ووفقًا لأحدث البيانات، شاركت 72 سيارة إسعاف في عمليات النقل والإخلاء، فيما ارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 112 مصابًا، تم نقل 72 منهم إلى مستشفى الواسطى المركزي، و33 إلى مستشفى العياط المركزي، و7 مصابين إلى مستشفى أطفيح المركزي، فيما بلغ عدد الوفيات 7 حالات، منها 3 بمستشفى الواسطى المركزي، و4 بمستشفى أطفيح المركزي، وجميعها تحت تصرف النيابة العامة.

‎وأوضحت الوزارة أن الإصابات تنوعت بين كدمات وسحجات متفرقة، وهي الأكثر شيوعًا بين المصابين، وكسور بالأطراف والحوض والفقرات، وجروح قطعية بالرأس والوجه، وكدمات بالصدر والضلوع، حيث خضع جميع المصابين للأشعات والفحوصات اللازمة فور وصولهم، وتلقوا الرعاية الطبية المطلوبة وفق حالة كل منهم.

‎وأشارت الوزارة إلى خروج 45 مصابًا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج اللازم، فيما يوجد 7 مصابين آخرين مرشحين للخروج، بينما يستكمل باقي المصابين تلقي العلاج تحت الملاحظة الطبية.

‎وتؤكد وزارة الصحة والسكان استمرار المتابعة الدقيقة للحالة الصحية للمصابين، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهم، متقدمةً بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.

وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تداعيات حادث خروج عربات قطار عن القضبان بالعياط

وتابعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تداعيات حادث خروج عدد من عربات أحد القطارات عن القضبان بمنطقة جرزا بالعياط في محافظة الجيزة، والذي أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق الفوري مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري؛ للتواجد الميداني ومتابعة تداعيات الحادث، وتقديم كافة أوجه الدعم والتدخلات الإغاثية اللازمة.