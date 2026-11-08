محافظ الجيزة يتفقد مصابي حادث القطار بمستشفى العياط المركزي

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة ، مصابي حادث انقلاب عدد من عربات قطار الركاب على خط «القاهرة – أسوان» ، وذلك بمستشفى العياط المركزي للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم.

واستمع المحافظ، إلى شرح من الأطقم الطبية حول طبيعة الإصابات والحالات الصحية للمصابين، والإجراءات الطبية التي تم اتخاذها فور استقبالهم والبرامج العلاجية المقدمة وفقًا للحالة الصحية لكل مصاب.

ووجّه محافظ الجيزة، بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين ومتابعة حالتهم الصحية بصورة مستمرة، والتأكد من حصولهم على الخدمات الطبية اللازمة حتى تمام شفائهم.