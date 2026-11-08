وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ الجيزة تداعيات حادث قطار العياط

تتابع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، تداعيات حادث قطار العياط بمحافظة الجيزة الذي وقع اليوم ، حيث أجرت الوزيرة عدداً من الاتصالات الهاتفية مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة فور وقوع الحادث لمتابعة تطورات الموقف ميدانياً، والوقوف على الإجراءات المتخذة من الأجهزة التنفيذية للمحافظة للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث.

تفعيل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتفعيل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وربطها بشكل دائم ومباشر مع غرفة عمليات محافظة الجيزة، لمتابعة تداعيات الموقف على مدار الساعة .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية بالجيزة لتقديم كل الدعم اللازم والمطلوب لمديريات الصحة والتضامن الاجتماعي لسرعة تقديم الرعاية الصحية والطبية اللازمة للمصابين حتى تمثالهم للشفاء ، وكذا التنسيق لصرف التعويضات المقررة للمصابين وأسر الضحايا، وتقديم كافة التيسيرات المطلوبة .

وأعربت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن خالص تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين ، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.