فرنسا تؤكد مشاركتها في محادثات روسيا وأوكرانيا في أبوظبي برعاية أمريكية

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، مشاركة بلاده إلى جانب ممثلين أوروبيين في المحادثات المرتقبة بين روسيا وأوكرانيا، التي ترعاها الولايات المتحدة، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري.



وقال بارو إن فرنسا ستكون حاضرة في أبوظبي وستشارك في المناقشات، مؤكدًا أن الأوروبيين سيكون لهم ممثلون خلال هذه المحادثات، دون الكشف عن اسم المسؤول الذي سيمثل باريس.



وأضاف وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده ستحرص على إيصال الصوت الأوروبي والمشاركة في المناقشات المتعلقة بمسار التسوية بين موسكو وكييف.



ونقلت وكالة «فرانس برس» تصريحات بارو، التي تأتي في ظل تحركات دبلوماسية تقودها واشنطن لدفع مسار المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.