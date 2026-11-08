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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اللجنة المصرية في غزة: جهود إنسانية متواصلة لمواجهة الحصار وتداعيات المنخفض الجوي وإنقاذ النازحين

غزة
غزة
محمود محسن

في ظل الأوضاع الإنسانية بالغة الصعوبة التي يعيشها سكان قطاع غزة، تتفاقم معاناة العائلات الفلسطينية بين نقص المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتداعيات المنخفضات الجوية التي تزيد من مأساة النازحين داخل المخيمات، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في غرق عشرات الآلاف من الخيام وانهيار عدد من المباني والجدران، فضلًا عن وقوع إصابات ووفيات.

وفي مواجهة هذه التحديات، تواصل اللجنة المصرية في قطاع غزة تحركاتها الميدانية على مدار الساعة، رغم محدودية الإمكانات والعقبات التي تواجه دخول المساعدات والمستلزمات الأساسية، لتلبية استغاثات الأسر الفلسطينية وتوفير احتياجاتها العاجلة من الغذاء والمياه ووسائل الإيواء. 

وتكشف تصريحات محمد منصور، المتحدث الرسمي باسم اللجنة المصرية في غزة، عن حجم الجهود المبذولة للتعامل مع الأزمة الإنسانية، من خلال فتح الطرق، وإزالة الركام، وتصريف مياه الأمطار، وتوفير الخيام والبطاطين والوجبات الغذائية، بالتعاون مع المؤسسات المحلية ووكالات الأمم المتحدة، في إطار تحركات إغاثية تستهدف تخفيف معاناة النازحين ومساندة الأسر المتضررة في مواجهة الظروف القاسية.

محمد منصور المتحدث الرسمي للجنة المصرية بغزة: الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دخول المساعدات للقطاع

قال محمد منصور، المتحدث الرسمي باسم اللجنة المصرية في غزة، إن التحديات التي تواجه العمل الإنساني في قطاع غزة كبيرة للغاية، في ظل اتساع احتياجات العائلات الفلسطينية ومحدودية حجم المساعدات التي تدخل إلى القطاع.

وأوضح منصور خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن العاملين في المجالين الخيري والإنساني يواجهون ضغوطًا كبيرة، لا سيما أن احتياجات الأسر في غزة تفوق بكثير حجم المساعدات التي تصل إليها، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دخول المساعدات والمستلزمات الأساسية، ويتحكم في المعابر.

وأضاف أن اللجنة المصرية تعمل بإمكانات محدودة للغاية، في ظل احتياج المعدات والآليات إلى الزيوت والإطارات وأعمال الصيانة، لكنها تواصل أداء مهامها والاستجابة لنداءات الأسر الفلسطينية دون توقف.

وأشار إلى أنه رغم تعرض إحدى الشاحنات التابعة للجنة المصرية لعطل خلال اليوم السابق، فإن ذلك لم يوقف سير العمل، حيث جرى توفير شاحنة بديلة لمواصلة تنفيذ التدخلات الميدانية.

وأكد منصور أن اللجنة المصرية تعمل وفق خطة محددة تسعى إلى تنفيذها، مشددًا على استمرار جهودها لتلبية احتياجات العائلات الفلسطينية، ومواصلة تقديم الدعم الإنساني والإغاثي في قطاع غزة.

محمد منصور: نلبي استغاثات النازحين الفلسطينيين لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي

قال محمد منصور، المتحدث الرسمي باسم اللجنة المصرية في غزة، إن نحو 70 ألف خيمة تؤوي النازحين، غرقت، خلال الساعات الماضية، وفقًا لبيانات المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مشيرًا إلى انهيار عشرات الجدران والأسقف، ووقوع إصابات ووفاة طفل، جراء المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع.

وأوضح منصور خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن فرق اللجنة المصرية ومعداتها الميدانية تحركت منذ اللحظات الأولى للمنخفض الجوي، الذي تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية داخل مخيمات النزوح، وانتشرت في المحافظات الخمس على مدار الساعة، للتعامل مع استغاثات الأسر الفلسطينية وتقديم التدخلات العاجلة للتخفيف من معاناتها.

وأضاف أن التدخلات شملت فتح الطرق، وتوفير الخيام للأسر المتضررة، وإزالة الركام والتعامل مع المباني الآيلة للسقوط والقريبة من مخيمات النزوح، سواء العشوائية أو المنظمة.

وأشار إلى أن اللجنة عملت كذلك على معالجة تجمعات المياه وفتح المسارات اللازمة لتصريفها باتجاه الغرب، وصولًا إلى البحر، فضلًا عن توزيع الخيام والمراتب والبطاطين والوجبات الغذائية ومياه الشرب على الأسر الفلسطينية، وتوفير احتياجاتها الأساسية المتعلقة بالإيواء.

وأكد منصور استمرار جهود اللجنة المصرية في قطاع غزة، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المحلية، من خلال غرفة الطوارئ المخصصة للتدخل السريع، لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي والاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة.

الأوضاع الإنسانية المساعدات الإنسانية النازحين المخيمات الأسر الفلسطينية

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