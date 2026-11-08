ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

ارتفع سعر صرف الدولار منتصف تعاملات اليوم الأحد 8-11-2026 في البنوك العاملة في مصر.

أعلى سعر للدولار

وسجل سعر الدولار في بنك مصر أعلى سعر في البنوك عند 54.30 جنيه للشراء و54.40 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، في البنوك العاملة في مصر.

وسجل الدولار في بنك نكست وقناة السويس 54.25 جنيه للشراء و54.35 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي الكويتي 54.23 جنيه للشراء و54.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان في البنوك

سعرالدولارفي بنك مصر: 54.30 جنيه للشراء و54.40 جنيه للبيع.

سعرالدولارفي بنك نكست: 54.25 جنيه للشراء و54.35 جنيه للبيع.

سعرالدولارفي بنك قناة السويس: 54.25 جنيه للشراء و54.35 جنيه للبيع.

سعرالدولارفي البنك الأهلي الكويتي: 54.23 جنيه للشراء و54.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعرالدولار في بنك البركة: 54.20 جنيه للشراء و54.30 جنيه للبيع.

سعرالدولار في كريدي أجريكول: 54.18 جنيه للشراء و54.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعرالدولار في بيت التمويل الكويتي: 54.18 جنيه للشراء و54.28 جنيه للبيع.

سعرالدولار في إتش إس بي سي: 54.18 جنيه للشراء و54.28 جنيه للبيع.

سعرالدولار في العربي الأفريقي الدولي: 54.18 جنيه للشراء و54.28 جنيه للبيع.

سعرالدولار في بنك الإسكندرية: 54.15 جنيه للشراء و54.25 جنيه للبيع.

سعرالدولار في البنك التجاري الدولي: 54.15 جنيه للشراء و54.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي: 54.15 جنيه للشراء و54.25 جنيه للبيع.

سعرالدولار في البنك الأهلي المصري: 54.15 جنيه للشراء و54.25 جنيه للبيع.

سعرالدولار في بنك فيصل الإسلامي: 54.15 جنيه للشراء و54.25 جنيه للبيع.

سعرالدولار في بنك التنمية الصناعية: 54.15 جنيه للشراء و54.25 جنيه للبيع.

سعرالدولار في المصرف المتحد: 54.15 جنيه للشراء و54.25 جنيه للبيع.

سعرالدولار في المصرف العربي الدولي: 54.12 جنيه للشراء و54.22 جنيه للبيع.

سعرالدولار في البنك العقاري المصري العربي: 54 جنيه للشراء و54.10 جنيه للبيع.

سعرالدولار في البنك المصري الخليجي: 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع.

سعرالدولار في بنك أبوظبي التجاري: 53.80 جنيه للشراء و53.90 جنيه للبيع.

سعرالدولار في بنك التعمير والإسكان: 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع.