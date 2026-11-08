5 سيارات جديدة 2027 كهربائية في مصر.. مواصفات وأسعار وصور

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027 الكهربائية، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: لينك كو 08، وام جى ام جى 4، وشيرى اى كيو 7، وتويوتا BZ4X، وبى واى دى اتو 2 .

لينك كو 08 موديل 2027

تنتج سيارة لينك كو 08 موديل 2027 قوة 345 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 185 كم/ساعة، وبها عزم دوران 540 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 39.6 كيلووات/ساعة ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

لينك كو 08 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة لينك كو 08 موديل 2027 تباع بسعر 2 مليون و 325 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة لينك كو 08 موديل 2027 تباع بسعر 2 مليون و 525 ألف جنيه .

ام جى ام جى 4 موديل 2026

تتسارع سيارة ام جى ام جى 4 موديل 2026 من 0-100 كم/ساعة في مدة 7.7 ثانية، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها قوة 168 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ام جى ام جى 4 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جى ام جى 4 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 200 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى ام جى 4 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

شيرى اى كيو 7 موديل 2026

سرعة سيارة شيرى اى كيو 7 موديل 2026 القصوي تصل إلي 180 كم/ساعة، وبها قوة 211 حصان، وبها عزم دوران 285 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية سعة 65 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 520 كم/ساعة .

شيرى اى كيو 7 موديل 2026

تباع سيارة شيرى اى كيو 7 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 599 ألف جنيه .

تويوتا BZ4X موديل 2026

يمكن لسيارة تويوتا BZ4X موديل 2026 ان تقوم بقطع مسافة 481 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 5.1 ثانية، وبها بطارية سعة 73 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 439 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تويوتا BZ4X موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا BZ4X موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا BZ4X موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 380 ألف جنيه .

بى واى دى‬ اوتو 2 موديل 2027

قوة سيارة بى واى دى‬ اوتو 2 موديل 2027 تصل إلي 200 حصان، وبها عزم دوران 310 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 65 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 430 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

بى واى دى‬ اوتو 2 موديل 2027

يصل سعر سيارة بى واى دى‬ اوتو 2 موديل 2027 في سوق السيارات المصري إلي مليون و 379 ألف جنيه .