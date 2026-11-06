تويوتا سيكويا 2027 تحصل على تقنية سحب ذكية لأول مرة

كشفت شركة «تويوتا» اليابانية عن التفاصيل الكاملة لطراز «سيكويا» موديل 2027، أكبر سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) في أسطول الصانع الياباني داخل السوق الأمريكية.

وشهد التحديث الجديد تقديم حزمة «تريل هانتر» المخصصة لعشاق المغامرات والرحلات البرية، مع ترقية فئة «TRD Pro» الفائقة للقيادة الوعرة، وتحديث المنظومة التكنولوجية المخصصة للمساعدة في عمليات قطر وسحب المقطورات.

تقنيات سحب متطورة وتغير في قدرة القطر القصوى

استحدثت الشركة تقنيات سحب جديدة تتيح الاكتشاف التلقائي للمقطورة (Automated Trailer Detection) وتوجيه النسخ الرديفة عبر المساعد الرقمي لعرض المسارات والحد من مخاطر انزلاق المقطورة (Jackknife risks) أثناء الرجوع للخلف.

وعلى الرغم من الابتكارات البرمجية المضافة ضمن منظومة الأمان القياسية «Toyota Safety Sense 4.0»، إلا أن الحد الأقصى لقدرة السحب انخفض بمقدار 400 رطل (نحو 181 كجم) ليصل إلى 9,120 رطلاً (4,137 كجم) في الفئات المعززة بنظام الدفع الكلي القياسي، مقارنة بالأرقام القصوى السابقة التي بلغت 9,520 رطلاً.

منظومة الحركة وتجهيزات الفئات الجديدة

تعتمد «سيكويا 2027» قياسياً على منظومة الدفع الهجينة «i-FORCE MAX» المكونة من محرك سداسي الأسطوانات (V6) بسعة 3.4 لتر مع شاحن توربيني مزدوج، يولد قوة إجمالية تبلغ 437 حصاناً وعزم دوران يصل إلى 583 رطلاً/قدم، متصل بنقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات.

وتتضمن التحديثات الداخلية اعتماد شاشات شاشة لمسية مركزية قياسية مقاس 14 بوصة عبر كافة الفئات، فيما تتألق فئة «TRD Pro» بامتصاصات صدمات متطورة من نوع «FOX QS3» ولون خارجي جديد تحت مسمى «Honeycomb»، بالتوازي مع تزويد حزمة «Trailhunter» بنظام تعليق «Old Man Emu» وحماية مصفحة أسفل الهيكل لتعزيز القدرة الميدانية.