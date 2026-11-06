نيسان باترول تقدم إصدار مكشوف.. بمحرك V6 توين تيربو

تقدم نيسان تصورًا مختلفًا لسياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات، من خلال مشروع اختباري يحمل اسم Armada Jungle Patrol، جرى تطويره انطلاقًا من أرمادا كبيرة الحجم، مع الاستعانة بأفكار مستوحاة من تاريخ باترول في التعامل مع البيئات القاسية والطرق غير الممهدة.

ويأتي هذا المشروع ضمن مشاركة العلامة اليابانية في معرض SEMA 2026 بالولايات المتحدة، حيث اختارت إعادة تشكيل السيارة بصورة تبتعد عن الاستخدام العائلي التقليدي، وتتجه نحو مركبات الاستكشاف والرحلات البرية.

ويعتمد المشروع على إزالة السقف الأصلي بالكامل، واستبداله بهيكل حماية أنبوبي مكشوف، مع إعادة تصميم أجزاء من المقصورة لتناسب طبيعة الاستخدام الجديدة، ورغم احتفاظ السيارة بالقاعدة الهندسية والمحرك الأساسيين لسيارة نيسان أرمادا، فإن التعديلات التي حصلت عليها شملت الهيكل الخارجي ونظام التعليق والعجلات، لتصبح أقرب إلى سيارات السفاري المستخدمة في الرحلات داخل المناطق الطبيعية الوعرة.

نيسان Armada Jungle Patrol

تصميم نيسان Armada Jungle Patrol

يمثل الجزء العلوي أبرز نقاط الاختلاف في هذه النسخة، إذ تخلت نيسان عن السقف المغلق لصالح قفص حماية معدني يمتد فوق المقصورة، مع الحفاظ على مساحة مفتوحة تسمح للركاب بمشاهدة المناطق المحيطة دون عوائق، ويمنح هذا التكوين السيارة مظهرًا مختلفًا عن أرمادا القياسية، كما يتناسب مع طبيعة الرحلات التي صُممت من أجلها.

واستكملت الشركة التعديلات الخارجية بتركيب مصدات أنبوبية مصنوعة من الفولاذ، ورفارف جانبية موسعة لتغطية الإطارات الكبيرة، إلى جانب عتبات حماية سفلية تساعد على تقليل تعرض أجزاء الهيكل للصدمات أثناء عبور الصخور والعوائق. كما حصلت السيارة على رسومات خارجية مستوحاة من أجواء الغابات، تتضمن خطوطًا حمراء بارزة واسم Jungle Patrol على الجوانب، مع تجهيزات إضاءة إضافية مثبتة أعلى قفص الحماية.

نيسان Armada Jungle Patrol

نظام تعليق جديد وإطارات قياس 37 بوصة

حصلت نيسان أرمادا Jungle Patrol على تعديلات واضحة في منظومة التعليق، شملت تركيب نظام محدث من تطوير شركة CJD Racing، مع توسيع المسافة بين العجلات وإضافة ممتصات صدمات قابلة للضبط، مزودة بخزانات خارجية، لتحسين التعامل مع حركة التعليق على التضاريس الصعبة.

وتستند السيارة إلى عجلات NISMO AXIS تجريبية بقياس 18 بوصة، جرى تجهيزها بإطارات Yokohama Geolandar G003 M/T المخصصة للطرق الطينية والوعرة، بمقاس 37×12.50R18. ويعد هذا المقاس أكبر من الإطارات المستخدمة في النسخة القياسية من أرمادا PRO-4X، وهو ما استدعى إجراء تعديلات على نظام التعليق والرفارف لاستيعاب العجلات الجديدة.

نيسان Armada Jungle Patrol

محرك V6 توين تيربو بقوة 425 حصانًا

احتفظت نيسان بالمنظومة الأساسية الموجودة في أرمادا، والتي تعتمد على محرك V6 بسعة 3.5 لتر، يعمل بشاحني توربو مع نظام حقن مباشر للوقود، وتبلغ قوة المحرك 425 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 516 رطلًا قدمًا، بما يعادل نحو 700 نيوتن متر.