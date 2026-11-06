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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن

ترامب ـ أرشيفية
ترامب ـ أرشيفية
إلهام عبد العزيز

صوّتت اللجنة الوطنية لتخطيط العاصمة الأمريكية، الخميس، بالموافقة على مشروع قوس النصر الضخم والمثير للجدل، الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب لإقامته في العاصمة واشنطن، مع تحديد موعد لبدء أعمال البناء خلال وقت قريب للغاية.


ومنحت اللجنة، التي تضم أعضاء عيّنهم ترامب، الضوء الأخضر للمشروع عقب جلسة استماع اصطف خلالها عشرات السكان من المنطقة للتعبير عن معارضتهم للمشروع، المقرر إقامته في ميدان ميموريال سيركل، بين نصب لنكولن التذكاري ومقبرة أرلينجتون الوطنية.

إقامة قوس نصر في واشنطن 


وحسب وكالة أسوشيتد برس، وافقت اللجنة على المشروع الذي سيبلغ ارتفاعه نحو 76 مترًا، والذي يروج له ترامب في إطار مساعيه لإعادة تشكيل منطقة العاصمة.


وجاءت نتيجة التصويت بأغلبية 8 أصوات مقابل 4، لتمنح الضوء الأخضر لبدء أعمال البناء، في خطوة قال مسؤولون بالإدارة الأمريكية إنها قد تنطلق خلال 24 ساعة.

ترامب واشنطن قوس النصر الولايات المتحدة الأمريكية

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