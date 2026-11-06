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تقارير: الضربة الأمريكية المحتملة علي إيران محدودة وتقتصر على مواقع نووية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقارير: الضربة الأمريكية المحتملة علي إيران محدودة وتقتصر على مواقع نووية

الحرب الأمريكية الإيرانية
الحرب الأمريكية الإيرانية
إلهام عبد العزيز

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الجمعة أن الضربة الأمريكية المحتملة علي إيران ستكون محدودة وستقتصر على مواقع نووية.

ضربة أمريكية ضد إيران 

وفي سياق متصل، عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعات مع فريق الأمن القومي، في وقت تدرس فيه الولايات المتحدة إمكانية استئناف العمليات العسكرية الكبرى ضد إيران.

وأكد مسؤولون كبار عقد اجتماعات في البيت الأبيض يومي الأربعاء والخميس، فيما أفادت تقارير بأن القيادة المركزية الأمريكية تضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات لعملية عسكرية محتملة.

وقال ترامب للصحفيين: أفضل عدم تدمير ما تبقى من البلاد إذا أمكن، لكن ربما أضطر إلى ذلك. وستعرفون قريبًا بما فيه الكفاية.

ولم يصدر حتى الآن أي قرار باستئناف العمليات العسكرية، لكن المسؤولين يدرسون الخطوات المقبلة، في ظل بحث واشنطن اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد البرنامج النووي الإيراني.

إيران الحرب على إيران المواقع النووية ترامب

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