إيران تضع 7 شروط أمام واشنطن.. مقترح نووي جديد يصل أمريكا عبر قطر

قال مسؤول إيراني رفيع المستوى لوكالة رويترز، الخميس، إن إيران أرسلت مقترحًا نوويًا إلى الولايات المتحدة عبر قطر، على أن تبدأ مناقشته فقط بعد استجابة واشنطن للمطالب الإيرانية السبعة.

شروط إيران لوقف الحرب



وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بحسب وكالة رويترز، أن الولايات المتحدة تراجع المقترح، لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل.



وكثّف الوسطاء جهودهم لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة، وسط مخاوف من تجددها عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، بعدما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، استبعاد استئناف العمليات العسكرية بعد التصويت، فيما تخطط إيران لتوسيع نطاق ردها الانتقامي إذا اندلعت الحرب مجددًا.



وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، قد قال في وقت سابق، الخميس، خلال زيارة إلى روسيا: فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، أعلنا سبعة شروط للأمريكيين، وما لم ينفذوا شروطنا السبعة، فلن نفتح مضيق هرمز ولن ندخل في مفاوضات.



وتطالب إيران برفع العقوبات الأمريكية، والإفراج عن أصولها المجمدة، والحصول على تعويضات عن أضرار الحرب، إلى جانب مطالب أخرى، في حين تؤكد واشنطن ضرورة أن تكون القضايا النووية جزءًا من أي مفاوضات أولية.