ترامب: إيران تحتاج 25 عاما للتعافي ولن تتحرك دون موافقتنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إنه سيحسم قريبًا قراره بشأن استئناف الحرب الشاملة على إيران، عقب اجتماع مع فريق الأمن القومي الأمريكي، في أول مشاورات من نوعها منذ انتهاء انتخابات التجديد النصفي.

ترامب يلوح باستئناف الحرب على إيران



ونقلت شبكة أكسيوس الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يدرس ثلاثة خيارات للتعامل مع إيران، تشمل شن موجة جديدة من الضربات العسكرية، أو مواصلة الضغط الاقتصادي على النظام الإيراني، أو التوصل إلى اتفاق يتضمن تقديم تنازلات كبيرة لطهران.



وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن إدارته ستتخذ قرارًا بشأن المضي قدمًا في شن مزيد من الضربات لضمان القضاء نهائيًا على البرنامج النووي الإيراني، مضيفًا أنه يفضل عدم تدمير ما تبقى من البلاد، لكنه قد يضطر إلى ذلك.

وأضاف ترامب: إيران تحتاج 25 عام للتعافي ولن تتحرك دون موافقتنا.



وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سوق الأسهم «انهارت اليوم» بسبب النتائج الكبيرة التي حققها الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء.

وكتب ترامب، في منشور جديد على منصة «تروث سوشيال»: «من المحزن رؤية ذلك، لا تلوموا إلا أنفسكم!»، مستخدماً مجدداً تحريفاً ساخراً لاسم الديمقراطيين.

ويأتي المنشور بعد أقل من ساعة من منشور سابق قال فيه ترامب إن السوق شهدت «أحد أسوأ الأيام في التاريخ» بسبب نتائج الانتخابات، وإن مدخرات الأمريكيين التقاعدية تراجعت، متعهداً بأن تصبح الولايات المتحدة «بطريقة أو بأخرى، أكبر وأقوى من أي وقت مضى»

كما وقع الرئيس دونالد ترامب إعلانًا قال إنه سيعين مكتب البيضاوي في البيت الأبيض وغرفة الوزراء كمعالم وطنية لمنع التغييرات المستقبلية على هذه المساحات.