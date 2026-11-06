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حاملة الطائرات الأمريكية روزفلت تصل الشرق الأوسط خلال أيام
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حاملة الطائرات الأمريكية روزفلت تصل الشرق الأوسط خلال أيام

حاملة طائرات أمريكية
حاملة طائرات أمريكية
إلهام عبد العزيز

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، أن حاملة الطائرات الأمريكية روزفلت ستصل الشرق الأوسط منتصف الشهر الحالي.

ترامب يلوح باستئناف الحرب على إيران 

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه سيحسم قريبًا قراره بشأن استئناف الحرب الشاملة على إيران، عقب اجتماع مع فريق الأمن القومي الأمريكي، في أول مشاورات من نوعها منذ انتهاء انتخابات التجديد النصفي.

ونقلت شبكة أكسيوس الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يدرس ثلاثة خيارات للتعامل مع إيران، تشمل شن موجة جديدة من الضربات العسكرية، أو مواصلة الضغط الاقتصادي على النظام الإيراني، أو التوصل إلى اتفاق يتضمن تقديم تنازلات كبيرة لطهران.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن إدارته ستتخذ قرارًا بشأن المضي قدمًا في شن مزيد من الضربات لضمان القضاء نهائيًا على البرنامج النووي الإيراني، مضيفًا أنه يفضل عدم تدمير ما تبقى من البلاد، لكنه قد يضطر إلى ذلك.

وفي المقابل، تكثفت التحركات الدبلوماسية بشأن الأزمة، إذ أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالات مع وسطاء إقليميين من قطر والسعودية وتركيا والإمارات وسلطنة عمان ومصر، بالتزامن مع مناقشة مقترح قطري يتضمن خطوات متبادلة لبناء الثقة تمهيدًا لاتفاق أوسع بين واشنطن وطهران.

وبحسب مصادر إقليمية، يتضمن المقترح رفع الولايات المتحدة حصارها البحري والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، مقابل السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول المواقع النووية التي تعرضت للقصف، على أن يُعاد فتح مضيق هرمز في اليوم التالي، وتُستأنف المفاوضات النووية بشأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.

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