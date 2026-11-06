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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير قانوني يحذر: شركات التمويل الاستهلاكي تورط المواطنين في إيصالات أمانة دون علمهم

التمويل الإستهلاكي
التمويل الإستهلاكي
محمود محسن

حذر المستشار محمود الروبي، الخبير القانوني، من بعض الممارسات التي قد يتعرض لها المواطنون عند التعامل مع شركات التمويل الاستهلاكي، مشيراً إلى أن بعض الشركات قد تستغل عدم دراية العملاء بالتفاصيل القانونية للمستندات التي يوقعون عليها.

وقال الروبي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن بعض المواطنين قد يفاجأون بتوقيعهم على إيصالات أمانة دون إدراك طبيعتها أو الآثار القانونية المترتبة عليها، وهو ما قد يعرضهم للمساءلة القانونية، وقد تصل العقوبة إلى الحبس في بعض الحالات، حال التعثر في سداد المديونيات، وفقاً لظروف كل واقعة وتكييفها القانوني.

 شركات التمويل الاستهلاكي

وكشف الروبي، وفقاً للإحصائية التي استند إليها، أن نحو 11 مليون مواطن مصري يتعاملون مع شركات التمويل الاستهلاكي، مشيراً إلى أن آخر إحصائية لعام 2025 أظهرت تحقيق القطاع أرباحاً بلغت نحو 11 مليار جنيه.

المستشار محمود الروبي شركات التمويل الاستهلاكي إيصالات أمانة الحبس المواطنين

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