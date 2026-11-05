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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بنهاية التعاملات .. الجنيه الذهب يخسر 120 جنيها اليوم الخميس

سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب
علياء فوزى

استقرت أسعار الذهب نسبيا بنهاية تعاملات اليوم الخميس بعد موجة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض متأثرة بحركة الأوقية في البورصة العالمية.

ونرصد حركة أسعار الذهب في مصر نهاية التعاملات المسائية اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، وسط متابعة من المستهلكين والتجار لحركة الأسعار في السوق المحلية.

وانخفض سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، لنحو 50080 جنيهًا للبيع و49760 جنيهًا للشراء، مقابل 50200 جنيه للبيع و49880 جنيهًا للشراء سابقًا، بتراجع قدره 120 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، نحو 7155 جنيهًا للبيع و7110 جنيهات للشراء للجرام الواحد، مقابل 7170 جنيهًا للبيع و7125 جنيهًا للشراء في مستهل التعاملات، بانخفاض قدره 15 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا وطلبًا في السوق المصرية، نحو 6260 جنيهًا للبيع و6220 جنيهًا للشراء للجرام. وبذلك تراجع بنحو 15 جنيهًا عن مستهل التعاملات المسائية، حين سجل 6275 جنيهًا للبيع و6235 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 5365 جنيهًا للبيع و5330 جنيهًا للشراء للجرام، متراجعًا بنحو 15 جنيهًا عن مستواه السابق البالغ 5380 جنيهًا للبيع و5345 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 14 إلى 4175 جنيهًا للبيع و4145 جنيهًا للشراء للجرام، مقابل 4185 جنيهًا للبيع و4155 جنيهًا للشراء في مستهل التعاملات، بانخفاض قدره 10 جنيهات.

سعر أوقية الذهب اليوم في مصر

بلغ سعر أوقية الذهب بالجنيه المصري نحو 222525 جنيهًا للبيع و221100 جنيه للشراء، مقابل 223055 جنيهًا للبيع و221635 جنيهًا للشراء في مستهل التعاملات المسائية. 

أما سعر الأوقية عالميًا بالدولار فسجل 4103.74 دولار، بانخفاض يقارب 29.69 دولارًا عن مستواه السابق البالغ 4133.43 دولار.

سعر دولار الصاغة

سجل سعر دولار الصاغة نحو 54.22 جنيهًا، مقابل 53.90 جنيهًا في البنوك، وهو السعر الذي يُحتسب على أساسه سعر الذهب محليًا بناءً على سعر الأوقية عالميًا.

سعر الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم الخميس دولار الصاغة سعر أوقية الذهب الجنيه الذهب

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